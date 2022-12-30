سام بانكمان.. أسطورة أميركا الذي دمَّر العملات الرقمية

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عندما اشترى سام بانكمان فرايد ما يقرب من 7.6% من تطبيق تداول الأسهم الشهير «روبين هود»، في وقت سابق من هذا 2022، قام بتمويل الصفقة بأكثر من نصف مليار دولار اقترضها من صندوق التحوط الخاص به، وهو ما تم بشكل غير قانوني، حيث استولى على أموال العملاء في منصة FTX «إف تي إكس».

وفي إفادة حديثة، قال سام بانكمان فرايد، إنه والشريك المؤسس لشركة «إف تي إكس»، غراي وانغ، اقترضا أكثر من 546 مليون دولار من صندوق التحوط «ألاميدا ريسيرش»، والذي استخدماه لشراء أسهم «روبين هود»، عبر شركة قابضة يسيطر عليها بشكل أساسي بانكمان.

واعترف وانغ منذ ذلك الحين بالذنب في أربع تهم بالاحتيال والتآمر، خلال تحقيق المدعين العامين الأميركيين في انهيار منصة «إف تي إكس»، فيما يواجه بانكمان 8 اتهامات جنائية.

ومنذ تنحيه عن إدارة المنصة الشهيرة، نفى بانكمان مرارا وتكرارا ارتكاب الاحتيال عن قصد، لكن حتى الآن لم يتم تحديد تاريخ توجيه الاتهام له.

وتم القبض عليه في وقت سابق من هذا الشهر في جزر الباهاما، حيث مقر منصة «إف تي إكس»، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وهو قيد الإقامة الجبرية في منزل والديه في كاليفورنيا. ومن المقرر أن يقدم اعتراضا أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن يوم 3 يناير، حيث إنه قد يواجه السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته.

ووفق شبكة «CNN» الأميركية، فقد أصبحت حصة سام بانكمان فرايد في «روبين هود»، في قلب معركة قانونية منفصلة متعددة الجنسيات حول الأصول المرتبطة بإمبراطورية العملات المشفرة المفلسة «إف تي إكس». وطالبت أربعة كيانات منفصلة بنحو 56 مليون سهم تقدر قيمتها بنحو 450 مليون دولار. وتريد الإدارة الجديدة لشركة «إف تي إكس»، التي تحاول استرداد الأموال للمستثمرين وعملاء المنصة المفلسة، انتزاع السيطرة على الأسهم من الشركة القابضة التي يقع مقرها في أنتيغوا والتي يملكها بانكمان بنسبة 90%.

فيما يدعي سام بانكمان فرايد ملكية الأسهم، باحثا عن مصدر للدفع مقابل النفقات القانونية. ونظرا للادعاءات المتنافسة، قدمت «إف تي إكس» طلبا في وقت سابق من هذا الشهر إلى محكمة الإفلاس في ديلاوير للإبقاء على الأصول مجمدة حتى تتمكن المحكمة من حل المشكلات بطريقة عادلة لجميع دائني المدينين.

لكن ليس من الواضح من إيداعات المحكمة ما إذا كان مبلغ 546 مليون دولار المستخدم لشراء الحصة يتضمن أموالًا يزعم المدعون أنها سُرقت من ودائع العملاء في منصة «إف تي إكس». كان الشاب الثلاثيني ثائر الشعر «سام بانكمان فرايد» -أو «SBF» كما يُسمّيه الإعلام- يُجسِّد كل ملامح الشاب الأميركي المهووس بالتقنية (Geek)، الذي يملك ثروة ضخمة تُقدّر بحوالي 16 مليار دولار، باعتباره المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة FTX، ثاني أضخم منصة تداول عملات رقمية في العالم، بتعاملات يومية تقدر بمليارات الدولارات.

إلى حد ما بات هذا النموذج -نموذج الشاب الملياردير التقني- مألوفا في الصحافة العالمية، ولم يعد لافتا كما كان يحدث في الماضي، ولكن ما حدث بعد هذا التاريخ هو الذي لم يكن مألوفا إطلاقا، فخلال بضعة أيام فقط من هذا التاريخ، فقَدَ هذا الشاب ثروته بالكامل، وتهاوت شركته من شركة عملاقة قيمتها 32 مليار دولار إلى قاع الإفلاس، في واحدة من أسرع وأقسى تجارب ضياع الثروات، على حد وصف صحيفة بلومبيرغ. يمكن وصف سام بانكمان حقا بأنه «فتى وادي السيليكون»، حيث وُلد ونشأ وترعرع في هذه المنطقة لأب وأم أستاذين في القانون بجامعة ستانفورد العريقة. عُرف عنه حبه الشديد لممارسة ألعاب الطفولة وعلى رأسها الشطرنج، واهتمامه الشديد بالرياضيات والتقنية، وهو أمر طبيعي لطفل وُلد ويعيش في قلب وادي السيليكون حيث كبريات شركات التقنية العالمية. لاحقا، التحق بانكمان بمعهد «MIT» العريق ليدرس تخصص الفيزياء، في الوقت الذي كان يشغل وقته بدراسة مقررات جانبية خارج المسار الأكاديمي، والاهتمام بدورات كسب المال وإدارة الوقت. وبحسب وصفه هو لنفسه في لقاءات عدة، لم يكن سام طالبا مجتهدا، ولكن يبدو أنه كان يجهز نفسه لشيء ما.

بعد إنهاء دراسته الجامعية، بدأ بانكمان حياته العملية بالعمل في شركة تداول أوراق مالية تُدعي «جين ستريت»، تعلّم فيها مفهوم «المُراجحة (arbitrage)»، وهو نوع من التجارة يجعلك تشتري أصولا (assets) بأسعار منخفضة في أسواق معينة، ثم تذهب لبيعها بأسعار أعلى في أسواق أخرى. هذا المجال بالتحديد كان السبب الأساسي في دخول الشاب الطموح لعالم العملات المشفرة «الكريبتو» باتباع الأسلوب نفسه.

بدأ سام بنفسه، يشتري البيتكوين من منصات تبيعها بسعر رخيص، ثم يبيعها في منصات أخرى تتداول البيتكوين بأسعار مرتفعة، محققا هامشا ربحيا. وبعد مرور شهر من تحقيق أرباح متواضعة، جمع سام مجموعة من زملائه المقتنعين بالفكرة، وأطلقوا شركة للتداول بالأسلوب نفسه، أسموها «ألاميدا ريسيرش» (Alameda Research)، بدؤوا من خلالها تطوير أساليب مراجحة فعّالة، وطوروا طرقا لنقل الأموال من وإلى البنوك عبر الحدود بكفاءة وبدون مشكلات.

بعد 3 أشهر من إطلاق ألاميدا، حقق سام ورفاقه نموا هائلا وصل إلى تحقيق أرباح يومية -بحسب بي بي سي- تقدر بمليون دولار، وخلال عام 2018 ارتفع معدل تحويلات بيع العملات الرقمية وشرائها إلى حوالي 15 مليون دولار يوميا بين الأسواق والمنصات المختلفة بحسب بلومبيرغ؛ ما جعل الصحافة العالمية تطلق على سام لقب «موبي ديك حيتان الكريبتو» بسبب أثره الكبير والسريع في سوق العملات المشفّرة.

هذا النمو السريع جعل بانكمان ينقل مقر شركته إلى هونج كونج في عام 2018، وذلك بعد تأكده من أن سوق هونج كونج أكثر مرونة وأقل قيودا من السوق الأميركي .

تأسيس FTX

في بداية عام 2019، قرر سام بانكمان بأن لديه إمكانية أكبر من مجرد منصة مراجحة تستفيد من فروقات أسعار العملات الرقمية، وأن لديه الفرصة لبناء منصة تداول عملات رقمية شاملة، وبالفعل، وبالاستعانة بفريقه الذي أصبح يضم خبراء في العملات الرقمية، انطلقت المنصة بعد 4 أشهر من التطوير باسم «FTX»، اختصارا لعبارة «تداول المستقبل (Futures Exchange)».

وبعد أشهر عدة من إطلاق FTX، بدا واضحا أنها ستحقق نموا كبيرا، حيث أطلقت المنصة عددا من الخصائص المغرية للتداول من خلالها، مثل تقليل الرسوم، وزيادة أنواع العملات الرقمية التي يمكن تداولها، وإتاحة خيارات سحب وتحويلات العملات بشكل أكثر مرونة. هذا الصعود السريع واللافت للنظر جعل منصة «باينانس» (Binance)، أكبر منصة تداول عملات مشفرة في العالم، تتقدم للاستحواذ على حصة 20% من منصة FTX بعد عدة أشهر من إطلاقها.

خلال عامي 2020 و2021، تصاعدت منصة FTX بمعدل صاروخي، حيث افتتحت المنصة فرعا في السوق الأميركي، واستحوذت على 15 شركة ناشئة متخصصة في تداول العملات المشفرة، وحصدت جولة تمويلية ضخمة بقيمة 900 مليون دولار بواسطة 50 مستثمرا عالميا من بينهم سوفت بنك وسيكويا كابيتال. لاحقا، نقلت المنصة مقرها الرئيس من هونج كونج إلى جزر البهاما.

في يناير/ 2022، جمعت منصة FTX جولة تمويلية ضخمة أخرى من الفئة C بقيمة 400 مليون دولار بواسطة تحالف من المستثمرين، ليرتفع تقييمها إلى 32 مليار دولار، تزامنا مع حملة تسويق ودعاية ضخمة بمئات الملايين من الدولارات للترويج لمنصة FTX وتداول العملات المشفرة، شملت رياضيين وسياسيين وفعاليات ورعاية لفرق كرة قدم أميركية وفرق كرة سلة شهيرة، أضخمها على الإطلاق كان حقوق رعاية لمجمع ميامي الرياضي لاستضافة الألعاب بتكلفة 135 مليون دولار لمدة 19 عاما، ليتحول اسم المجمع الرياضي العملاق إلى «FTX Arena».

ومع كل هذا التصاعد في نشاط FTX عالميا، وبمعدل تداول ضخم وصل إلى 10 مليارات دولار يوميا على المنصة، لتصبح ثاني أكبر منصة تداول عملات مشفرة حول العالم، نمت ثروة سام بانكمان لتصل إلى 26.5 مليار دولار في أعلى مستوياتها، ليصبح أغنى شاب في العالم في الثلاثين من عمره صنع هذه الثروة الضخمة بدون أن يرثها

وعلى الرغم من المشكلات التي ضربت سوق العملات الرقمية المشفّرة وتراجع أسعارها بشكل حاد، فإنها في النهاية كانت مشكلات خاضعة لسعر التداول في الأسواق، حتى جاءت اللحظة المباغتة التي انفجرت فيها القنبلة المدوّية التي جاءت على شكل تقرير نُشر على منصة «Coindesk» المتخصصة في تغطية جميع أخبار سوق العملات المشفرة عالميا.

العاصفة

في الثاني من نوفمبر 2022، أعلنت منصة «كوين ديسك» (Condesk) عن وثيقة مسرّبة فجّرت مفاجأتين غير سارتين، المفاجأة الأولى أن شركة «ألاميدا ريسيرش» (Alameda Research) التي يملكها سام بانكمان تمتلك -لأسباب غير واضحة- أصولا ضخمة من عملة FTT (العملة المستخدمة في التداول على منصة FTX) تقدر بمليارات الدولارات، وأن ألاميدا تستخدم هذه الأصول بوصفها ضمانات للقروض التي تجمعها لتوسيع نشاطها.

أما المفاجأة الثانية فهو أن أداء شركة ألاميدا غير مستقر بتاتا وعلى شفا انهيارات كبيرة مع التراجع الحاد الذي يشهده سوق العملات المشفرة عموما، وعلى الرغم من أن التقرير يعتبر فضيحة لسام بانكمان ومنصة FTX باعتبار أنه من المفترض ألا تتداخل أعمال الشركتين اللتين يمتلكهما، وأنها تعني بشكل مباشر أنه يتلاعب بشكل غير قانوني بأموال المتداولين عبر المنصة، فإن أهم ما لفت نظر المستثمرين والمتداولين صيحة تحذير بأن عملة FTT ليست متماسكة، وأن هناك احتمالية بانخفاض حاد في قيمتها قد يتسبب في خسائر هائلة.

كانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي إعلان «باينانس» (Binance) بعد عدة أيام من صدور التقرير عبر تغريدة لها على تويتر بأنها، وعلى ضوء ما تم الكشف عنه في تقرير كوين ديسك، سوف تبيع كل ما تملك من عملات FTT، بما يعادل 500 مليون دولار، دُفعة واحدة. هذا الإجراء أدّى إلى موجة ذعر عارمة بين المتداولين والمستثمرين، ودفعهم إلى الإسراع إلى بيع ما يملكونه من عملة FTT قبل أن ينخفض سعرها بشكل حاد.

خلال 3 أيام لاحقة، انهالت طلبات البيع وسحب الأصول من منصة FTX بما يعادل 5 مليارات دولار، وهو ما أدى إلى انهيار هائل في قيمة FTT، فضلا عن أزمة سيولة ضخمة جعلت المنصة غير قادرة على تسديد هذا الرقم الكبير في مدة زمنية يسيرة، حيث من المعتاد أن تصل عمليات السحب اليومية في منصة التداول إلى عشرات الملايين من الدولارات فقط.

في هذه الأزمة الكبيرة لم يكن أمام سام بانكمان سوى اللجوء إلى شركة باينانس لإنقاذه من الأزمة، وهو ما جعل CZ، المدير التنفيذي لباينانس، يعلن في تغريدة أن منصته بصدد الاستحواذ الكامل على FTX بعد إجراء «حزمة تحوّط» أي دراسة وضع منصة FTX المالي قبل اتخاذ قرار الاستحواذ)، ومن ثم محاولة طمأنة المتداولين بإمكانية استرداد أموالهم ووقف نزيف الخسائر وإعادة الاستقرار إلى سوق تداول العملات المشفرة بالكامل.

الهاوية

بمجرد إعلان باينانس عن قرب استحواذها على FTX، خرج سام بانكمان في عدة تغريدات مُبشّرا المتداولين بأن الصفقة المنتظرة ستحمي عملاء الشركة وستنهي أزمة السيولة العنيفة التي تواجهها أمام تصاعد عمليات سحب الأموال من المنصة، ولكن هذه التغريدات المُطمئنة ذهبت أدراج الرياح بعد يوم واحد فقط من كتابتها عندما أعلنت باينانس أنها بعد مراجعة أوراق الشركة وإجراء الفحوصات القانونية والمالية قررت الانسحاب من الصفقة، وأنها لن تستحوذ على FTX بعد ما اكتشفته من سوء التنظيم واستخدام الأموال في المنصة.

انهار كل شيء، وتهاوت قيمة الشركة إلى 8 مليارات دولار نزولا من 32 مليار دولار في يوم واحد، كما خسر سام بانكمان معظم ثروته التي هبطت في غضون يومين فقط من 16 مليار دولار إلى مليار دولار. بعدها بيومين، ومع التسارع الكبير في انهيار الشركة، بقدوم 11 نوفمبر، أعلن سام بانكمان بأنه يستقيل من منصب المدير التنفيذي للشركة، تزامنا مع تقدم منصة FTX وألاميدا ريسيرش وحوالي 130 شركة أخرى تعمل مع المنصتين بالعمولة ببدء إجراءات إعلان الإفلاس.

وبحسب ما نقلته بيزنس إنسايدر عن بلومبيرغ، ففي نهاية الأسبوع الماضي، أصبحت قيمة الفرع الأميركي لمنصة FTX هي «دولار واحد فقط»، لاحقا قدّرت شبكة بلومبيرغ نفسها قيمة منصة ألاميدا ريسيرش التي أسسها بانكمان أيضا بقيمة دولار واحد فقط، قبل أن يُعلن إغلاقها بالكامل مع إشهار الإفلاس.

أزمة سوق العملات المشفرة

بدون شك كانت أخبار انهيار ثاني أكبر منصة تداول عملات مشفرة في العالم ضربةً كبرى لسوق الكريبتو حول العالم عموما، الذي لم يتعافَ بعدُ من سلسلة أحداث سيئة ألمّت به في عام 2022. ففي هذا

العام، بلغت خسائر سوق العملات المشفرة العالمي رقما هائلا يُقدَّر بـ2 تريليون دولار، مع اهتزاز كبير في ثقة المتداولين في سوق العملات الرقمية الذي ظهر بأضعف حالاته خلال هذا العام، مع تراجع قيمة العديد من عملاته الرئيسية. تأتي على رأس العملات الرقمية الأكثر تضررا العملة الأشهر والأكثر تداولا «البيتكوين» التي انهار سعرها إلى حوالي 16 ألف دولار، هبوطا من 46 ألف دولار في آخر أيام العام الماضي 2021. وبحسب تقرير لـ»سي إن بي سي»، فإن سوق العملات الرقمية كان يقدر بحوالي 3 تريليونات دولار بنهاية العام الماضي، وانهار إلى 900 مليار دولار، فاقدا أكثر من 70% من قيمته خلال العام الحالي.

