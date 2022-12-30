عادل الماس وطلال الصيدلاني أبدعا في «ليالي عدن 2»

النهار Weekend

بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلات «ليالي عدن 1» في موسمها الصيفي خلال الفترة الماضية، واصل على مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في احياء الحفلات الغنائية الجديدة التي تحمل أيضاً عنوان «ليالي عدن 2»، موجهين دعوة إلى الجمهور المتذوّق للفن الراقي للاستماع إلى الطرب، والاستمتاع في آن واحد بالأجواء الشتوية على مدرجات «المسرح المفتوح». واحيا الليلة الثانية كل من عادل الماس وطلال الصيدلاني حيث اديا العديد من الأغاني المتنوعة التي تنتمى الى التراث العدني المميز والجميل خاصة ان الجمهور الكويتي يعتبر هذا الفن من الاولويات ولذلك يكون حضوره كثيفاً ومميزاً.

في البداية، افتتح عادل الماس الحفل بأغنية «كلمة ولو جبر خاطر» ثم قام طلال الصيدلاني بتأدية اغنية «أسمر حلو قابلته» وبعدها، ادى الماس اغنية ثانية وهي «أعتذر لك كيف وإنت اللي بديت»،كما قدم موالاً يقول مطلعه «في الهوى قلبي» أتبعه بأغنية «سير وتخبر» لأبو بكر سالم، وبعدها ادى الصيدلاني أغنية «ما في أحد مرتاح» و«فزيت من نومي» كما غنى الماس «بين المحبين» وأغنيته المعروفة «الطعن في الميت حرام» ثم ادى الصيدلاني أغنية الجديدة قال إنه بصدد طرحها قريبا، وهي بعنوان «يا ناس لا تلوموني» أتبعها بأغنية «ياسمار»، وأغنية «ماحد كما المولى»، بالإضافة إلى أغان أخرى عديدة قدمها الثنائي من الفولكلور العدني، وحازت كل الثناء والتفاعل.

يُذكر أن التراث الغنائي اليمني يُعتبر من أثرى وأغنى الكنوز التي انتشر عبقها في أرجاء شبه الجزيرة العربية، تاركاً بصمة واضحة في فنون بلدانها، خصوصاً الكويت التي تأثر فنانوها بالألوان الموسيقية اليمنية منها اللون العدني.

كما تُعد السمرات والجلسات الغنائية من أساسيات تراثنا الكويتي، إذ حفلت طوال تاريخنا الفني بإبداعات عمالقة الفن والغناء من أيام الزمن الجميل. ويسعى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، في تلك السهرات والأمسيات الغنائية، إلى إحياء ليالي طربية شكلت جانبًا مُهِمًّا في تراثنا الغنائي المحلي. كما يحرص على تقديم مختلف ألوان الفنون الكويتية سواء فنون بحرية كفن الصوت أو السامري والخماري والنقازي وغيرها، والتي نشأنا عليها أجيالًا وراء أجيال، ولايزال فنانو اليوم يقدمونها بأساليب تناسب العصر مع الحفاظ على الروح المميزة لتلك الأعمال الخالدة.

