حفلة «رحبانيات» أنموذج مختلف من الأمسيات الفنية

النهار Weekend

أقامت شركة «بنش مارك» حفلة موسيقية كلاسيكية، أتت احتفاء في ذكرى المايسترو والملحن اللبناني إلياس الرحباني، وذلك على مسرح الراحل «أبوبكر سالم بلفقيه» في «بوليفارد رياض سيتي»، ضمن حفلات «موسم الرياض 2022».

وكانت حفلة «رحبانيات»، أنموذجا مختلفا من الأمسيات الفنية والتي تعد تعبيرا توثيقيا لما قدمه الراحل إلياس الرحباني والذي قدم للعالم مئات من الأعمال الموسيقية المختلفة، والتي أسهمت في ثراء ورقيّ الفنون العربية خلال القرن العشرين، حيث تغنى من ألحانه عدد كبير من الفنانين يتقدمهم «السيدة فيروز، صباح، وديع الصافي، ملحم بركات» وآخرون.

وقدم الحفل الاعلامي سامي جميل مرحبا بالجمهور بكلمات اظهر فيها روائع ما سيقدمه الحفل من فن والحان خلدت في ذاكرة الجمهور العربي، ساهم الابن الفنان غسان إلياس الرحباني في تسيطرها على مسرح أبو بكر سالم بلفقيه، حيث صعد على المسرح وسط ترحيب كبير من الجمهور، منطلقا في وصلة موسيقية استعرض معها قصة من وحي الخيال جسدها على المسرح، كل من المغنية رانيا غصن الحاج والمغني جلبير جلخ.

ورحب غسان إلياس الرحباني بالجمهور، معبرا عن سعادته باحياء ذكرى والده في مدينة الرياض، كما قدم شكره للهيئة العامة للترفيه والشركة المنظمة «بنش مارك»، مشيرا الى ان ما تعيشه الرياض اليوم هو فعلا «فوق الخيال».

بينما تصاعدت أصوات الموسيقى الرحبانية، عندما بدأت بأغنية «جينا الدار»، ثم «يا قمر الدار»، ومجموعة منوعة من الاغاني التي أبدعها والده، ليهتز المسرح بالدبكة اللبنانية على اغنية «قتلوني عيونه السود»، كما ادى الفنانون «ميدلي» جمعت بين الحان وموسيقى الرحباني، واسترجعت ليلة «رحبانيات» موسيقات مختلفة قدمها الراحل إلياس الرحباني والذي ساهم ايضا في تطوير الفن اللبناني وانتشاره على المستوى العربي، عندما قاد في أكثر من مرّة لجان لتنمية المواهب وتقديمها للعالم العربي، وزيادة ترسيخ ثقافة الفن لدى العامة من المجتمعات العربية عبر القنوات الفضائية.

وعلق محمد زكي حسنين الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك لتنظيم الفعاليات «قدمنا ليلة موسيقية إبداعية خالصة، تحت مسمى «رحبانيات» لتكون نموذجا لأعمال العملاق إلياس الرحباني واحتفاء به في «موسم الرياض» قدمها ابنه الموسيقي غسان الرحباني والفرقة الأوركسترالية الفيلهرمونية على مسرح أبو بكر سالم، بمشاركة الفنانين جلبير جلخ ورانيا الحاج» ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، مضيفاً ان هذه السهرة نوعية مختلفة تعبر ما نحن فيه من موسم «فوق الخيال».

