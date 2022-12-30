خريطة حفلات العام الجديد

النهار Weekend

يستعد نجوم الغناء في جميع أنحاء الوطن العربي لإحياء كبرى حفلاتهم الغنائية في «الكريسماس» لعام 2023، حيث يحتفل الملايين من مختلف الجنسيات برأس السنة، عن طريق إقامة العديد من الحفلات والمهرجانات، والتي تستعد لها الفنادق والفنانين وكل الأماكن.

عمرو دياب

البداية مع المطرب عمرو دياب، الذي من المقرر أن يحيي حفل رأس السنة لعام 2023، بدولة الإمارات المتحدة، إلى جانب تنظيمه حفلاً ثانياً في مصر، ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان بشكل رسمي على موعد حفلات «الهضبة» وأسعار التذاكر.

محمد منير

أما «الكينج» محمد منير، فمن المقرر أن يكتفي بالمشاركة في حفلة غنائية في العاصمة المصرية، القاهرة، والتي من المقرر أن تُقام في 30من شهر ديسمبر الجاري، داخل مول سبورت سيتي بالقاهرة الجديدة.

كاظم الساهر

في حين يستعد «القيصر»، المطرب العراقي كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي كبير في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك يوم 30 ديسمبر الجاري، وتتراوح فئات تذاكر الحفل بين 5 فئات.

راغب علامة

واختار المطرب راغب علامة، العاصمة المصرية، القاهرة، لإحياء حفلة غنائية ليلة رأس السنة، ومن المقرر أن يقدم باقة من أشهر أغنياته، منها: «ياريت فيا خبيها، اشتقتلك انا، تركنى لحالي، الحب الكبير، اللي باعنا، آسف حبيبتي، قلبي عشقها، يا حياتي، مغرم يا ليل، حبيبت قلبي يا غالي»، وغيرها.

هاني شاكر

ومن المقرر أن يحيي أمير الغناء العربي، المطرب هاني شاكر حفلا غنائيا ضخما ضمن احتفالات رأس السنة في العاصمة اللبنانية، بيروت، بصالة أطلال بلازا، وذلك يوم 30 ديسمبر الشهر الجاري.

سيرين عبد النور

أما المطربة اللبنانية سيرين عبد النور، فتستعد لإحياء حفلة رأس السنة بمدينة شرم الشيخ المصرية، وذلك يوم السبت 31 ديسمبر الشهر الجاري.

تامر حسني

ويحيي المطرب تامر حسني حفلا غنائيا في إمارة الشارقة على مسرح «المجاز»، بدولة الإمارات، وذلك يوم السبت الموافق 7 يناير الشهر المقبل، وتتراوح سعر التذكرة من 600 إلى 1500 جنيه.

حسين الجسمي

«دبي»، المحطة التي اختارها المطرب الإماراتي حسين الجسمي، لإحياء حفل ليلة رأس السنة، ومن المقرر أن يقدم باقة من أجمل أغانيه الخاصة التي يتفاعل معها الجمهور.

محمد حماقي

وأعلن السوبر ستار محمد حماقي، عن إحياء حفل حفله الغنائي برأس السنة في دولة الأردن في 31 من ديسمبر الجاري.

محمد عبده

الفنان السعودي محمد عبده، يحيي حفلا غنائيا ليلة رأس السنة بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات «لحظات العلا»، ومن المقرر أن يقدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

علي الحجار

ويحيي المطرب علي الحجار حفلا على خشبة مسرح «سيد درويش» بدار الأوبرا الإسكندرية، وذلك يوم 28 ديسمبر الشهر الجاري، وتراوح التذاكر الحفل أسعار ما بين 210 و410 جنيهات فقط.

صابر الرباعي

من جانبه، أعلن المطرب التونسي صابر الرباعي إقامته كبرى حفلاته الغنائية تزامنا برأس السنة الميلادية لعام 2023، ومن المقرر إقامة الحفل في 25 ديسمبر الجاري على مسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس في مصر، وتتراوح سعر التذكرة من 600 إلى 1500 جنيه.

هيفاء وهبي

وتنضم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لموسم حفلات رأس السنة 2023، بحفل ضخم من المقرر له ليلة رأس السنة في «بيروت»، يجمعها بكل من سعد لمجرد، ونادر الأتات.

حكيم وصافيناز

كما يشارك نجم الأغنية الشعبية حكيم الراقصة صافيناز حفل رأس السنة في فندق كونراد في القاهرة بتقديم عروض راقصة على الأنغام الشعبية.

