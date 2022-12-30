«النخبة العربية للتنس» أطفأت شمعتها الثانية

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اطفأت بطولة النخبة العربية للتنس شمعتها الثانية بتتويج اللاعب الأردني عبدالله شلباية بلقب مسابقة الفردي إثر تغلبه على نظيره اللبناني بنجامين حسن في الشوط الحاسم 10 – 8 ، بعد تعادلهما بمجموعة لكل منهما 4 – 6 ، 6 - 3 ، في المواجهة التي جمعتهما مساء أول من أمس في اليوم الختامي للبطولة، على الملعب الرئيسي بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس.

وحضر اللقاء النهائي والحفل الختامي رئيس مجلس إدارة الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر، والسفير التونسي الهاشمي عجيلي، والسفير الجزائري عبدالمالك بوهدو وسفير المملكة المغربية علي بن عيسى، ومدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل، وممثل مجموعة بوخمسين القابضة عباس تقي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المهندس معن الرزوقي، ورئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج القابضة فاضل البغلي، ومساعد مدير عام البنك الأهلي الكويتي محمد بهبهاني، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الفروسية مسعود حيات، وعدد من المسؤولين الرياضيين، إلى جانب حضور كبير من محبي رياضة الكرة الصفراء. وكان الثنائي التونسي محمد عزيز دقاز واسكندر المنصوري توج بلقب مسابقة الزوجي للبطولة بعد تغلبه على الثنائي الأردني المكون من عبدالله شلباية، وموسى القطب بمجموعتين دور رد (6-3، 6-3)، وتوج الفريق الاردني بكأس التفوق العام لـ النخبة العربية للتنس في نسختها الثانية، بعد فوزه بلقب الفردي، ووصافة الزوجي، كما تم تكريم عدد من اللاعبين المميزين الذين قدموا مستويات طيبة ولم يحالفهم الحظ بالوصول إلى المواجهات النهائية.

وقد جاءت المباراة النهائية مثيرة في تفاصيلها، بداية قوية لبنجامين حسن تمكن خلالها من كسر ارسال منافسه، ليتقدم مبكرا ومحافظا على ارساله، لينهي المجموعة الأولى لمصلحته، وجاءت المجموعة الثانية متكافئة في بدايتها، وتمكن الأردني شلباية من كسر إرسال حسن في الشوط الرابع ليتقدم 4-1، ولم يمنح الفرصة لخصمه بالعودة لمعادلة الأشواط، ليحسم المجموعة لمصلحته، ويذهب اللاعبان لشوط حاسم، تمكن خلاله شلباية من الفوز 10-8 ليحسم لقب النخبة العربية لمصلحته بجدارة.

من جانبه، ذكر رئيس الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر أن النسخة الثانية للبطولة شهدت تطورا ملحوظا، وحققت نجاحا باهرا على كافة المستويات، وقال: جمعت البطولة أفضل اللاعبين العرب تصنيفا في الاتحاد الدولي للعبة، في منافسات متكافئة بدءا من الدور الأول، وذلك لأول مرة في تاريخ التنس العربي، مما جعلها تضاهي أفضل البطولات الدولية من حيث المستوى الفني، ولم يقترن النجاح على الجانب الفني فقط، بل جاء متكاملا، من حيث التنظيم، والضيافة، والتغطية الإعلامية، ونأمل أن تقدم النسخة الثالثة للبطولة العام المقبل مستويات أكثر تميزا. وأشار الشيخ أحمد الجابر أن هناك خطة لاستضافة التصفيات المؤهلة لكأس العالم للتنس، ومنافسات كأس ديفيز، خلال الفترة المقبلة على مجمع الشيخ جابر العبدالله للتنس، مضيفا: نشكر كل من ساهم في نجاح البطولة، كما نشكر الاتحادين القطري والإماراتي على دعمهما للاتحاد العربي ، من خلال منحهما بطاقتي دعوة للفائزين بالمركزين الأول والثاني في بطولة النخبة العربية للمشاركة في الأدوار الرئيسية لبطولتي قطر ودبي الدوليتين. وأشاد الجابر باهتمام ودعم الاتحادات العربية للتنس، وقال: بتضافر جهود جميع الاتحادات الوطنية، وحرصهم على تطوير التنس، عبر الارتقاء بالمستوى الفني والبدني للأبطال، واشراكهم بأكبر عدد من البطولات القارية والدولية نصل إلى الأهداف المرجوة، ويحقق التنس العربي مزيدا من الإنجازات على كافة الصعد.

وشكر الشيخ أحمد المؤسسات والشركات الوطنية على دعمها ورعايتها لبطولة النخبة العربية، وأثنى على الجهود المميزة والعطاء الكبير للحكام الكويتيين الذين أداروا المنافسات، واللجنة المنظمة، وحاملي الكرات مما أسهم بنجاح البطولة.

من جهته، أبدى البطل الاردني عبدالله شلباية سعادته الغامرة بالفوز بلقب الفردي، وقال: جاءت المواجهة صعبة ومتكافئة، تمكن حسن من الظفر بالمجموعة الأولى، مما جعلني تحت الضغط للفوز بالمجموعة الثانية؛ لأجل معادلة النتيجة والتعويض، والاستمرار بالمنافسة على اللقب، وتمكنت من الفوز بالمجموعة الثانية، مما جعلني في حالة نفسية أفضل للفوز بالشوط الحاسم، ولقد حالفني الحظ في عدد من النقاط وفي بعض التفاصيل التي حسمت النتيجة لمصلحتي.

وأشاد شلباية بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه أبطال العرب في المنافسات، مضيفا : شاهدت العديد من اللاعبين المتميزين في البطولة، وقد كانت المستويات متقاربة بدرجة كبيرة، وأشكر كل من ساندني طوال مشواري في البطولة، وأتمنى الحضور العام المقبل للدفاع عن اللقب.

وأشاد شلباية بالتنظيم الاحترافي لبطولة النخبة العربية الثانية للتنس، وقال: سعدت بالمشاركة في البطولة الأفضل عربيا، من حيث التنظيم والمستوى الفني، ولعل أحد أهم أسباب النجاح الذي حققته البطولة توافر مجمع يعد الأفضل في الشرق الأوسط، ومن بين الأفضل عالميا.

من ناحيته، ابدى نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية د. عماد البناني اعجابه الكبير بمجمع الشيخ عبدالله الجابر الدولي للتنس، والذي وصفه بالصرح العملاق الذي يستحق ان تقام عليه بطولة دولية كبرى، وقال: هذا المجمع نموذج رائع يشرف رياضة التنس العربية عالميا، وسيخدم اللعبة بصورة كبيرة مستقبلا لما يحتويه من ملاعب دولية ومنشآت مساندة، وقال: نأمل أن تستمر اقامة مثل هذه البطولات سنويا، مشيدا بالنقل التلفزيوني المباشر لفعاليات البطولة، وهو ما اسعد جمهور التنس بكافة الدول العربية، التي تابعت المباريات بشغف وشجعت لاعبيها على مدار أيام البطولة.

