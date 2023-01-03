الكويت نحو تعظيم إيراداتها غير النفطية عبر التكرير

مال وأعمال

أكدت مصادر لـ «النهار» على ان توجهاً حكومياً يقضي بتعزيز ثروة الكويت النفطية عبر بوابة التكرير ورفع قيمة نسب التكرير من النفط الخام لمستويات لأكثر من 50%. وأوضحت، ان تعزيز الثروة النفطية والاستفادة منها وتنميتها تأتي في اطار الحرص الحكومي على الحد من الآثار السلبية لتذبذب اسعار النفط وضمان مستويات مستمرة من الاستدامة المالية، خاصة وأن الميزانية شهدت الكثير من مستويات التذبذب الحادة خلال فترة جائحة «كورونا» وتداعيات الحرب «الروسية - الأوكرانية». ولفتت انه بالتوازي مع تعزيز الثروة النفطية وزيادة مستويات التكرير من اجمالي النفط الخام، فان التوجهات الحكومية مستمرة بتعزيز ايراداتها غير النفطية في الميزانية العامة للدولة لمستويات تقترب من حاجز 3 مليارات دينار.

وأشارت المصادر الى ان اعادة النظر في رسوم املاك الدولة ورفع مستويات تحصيل مديونية الحكومة من قطاعاتها المختلفة من بين الأولويات التي تستهدفها الحكومة في المرحلة المقبلة.

وزادت بالقول: ان ميزانية العام المالي 2021/2022 شهدت ارتفاعاً بلغ 2.4 مليار دينار من مستوياتها المقدرة البالغة 1.8 مليار بزيادة تجاوزت نصف مليار دينار تقريباً وبنسبة 133% من المقدر وهي نسبة تزيد عن المحصل في ميزانية 2020/2021 بحدود 700 مليون دينار، حيث بلغت 1.7 مليار.

كما تستهدف الحكومة زيادة نسب تحصيل ديونها المستحقة تجاه الغير والتي اقتربت من مستويات مليار دينار، عبر تبني اجراءات نوعية للتحصيل بعيداً عن الطرق التقليدية، حيث تمثل الديون المستحقة للحكومة احد مصادر تنوع الايرادات في الميزانية.

