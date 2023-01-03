البورصة استقبلت 2023 بخسائر 831 مليون دينار

مال وأعمال

افتتحت البورصة اولى جلسات عام 2023 على خسائر فادحة مع عمليات البيع العشوائي على جميع القطاعات ما ادى إلى تراجع 9 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية، ويأتي ذلك بعد عودتها من عطلة رأس السنة، لتهبط القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنسبة 1.7 في المئة وبنحو 831 مليون دينار من 46.721 مليار دينار إلى 45.89 مليار دينار.

واوضح محللون ان البورصة مازالت في تباين نتيجة المتغييرات السلبية التي تسيطر على الاقتصاد العالمي والتي تلقي بظلالها الاقتصاد الكويتي وتأتي في مقدمتها جائحة «كوفيد-19» واضطرار الكثير من دول العالم لاتخاذ قرارات «الاغلاق الاقتصادي»، ما ادى لتراجع نمو الاقتصاد العالمي بالاضافة إلى الازمة الروسية الأوكرانية والانقسام العالمي الراهن، ما دفع الغرب لاقرار حزمة من العقوبات الاقتصادية على موسكو واستمرار ازمة سلاسل الامداد العالمية نتيجة الأوضاع الجيوسياسية الراهنة واخيرا الصراع الممتد اقتصادياً وسياسياً بين الولايات المتحدة وغريمتها الصين.

واضاف محللون ان هذه العوامل تأتي بالتزامن مع مخاوف تراجع اسعار النفط عالميا دون 80 دولارا بالاضافة إلى تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي وتأثر مشاريع التنمية المزمع الاعلان بهذا الامر. وقد انخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 784 مليون دينار وبنسبة 2.1 في المئة من 37.389 مليار دينار إلى 36.605 مليار دينار، كما تقلصت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 47 مليون دينار من 9.332 مليارات دينار إلى 9.285 مليارات دينار. وحقق المؤشر العام خسائر بنسبة 1.78 في المئة وبـ 129.8 نقطة من 7292.12 نقطة إلى 7162.3 نقطة، وهبط السوق الأول بنسبة 2.1 في المئة وبنحو 170.2 نقطة من 8115.6 نقطة إلى 7945.4 نقطة، وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 28.22 نقطة من 5596.7 نقطة إلى 5568.57 نقطة، كما تقلص المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.77 في المئة وبـ 44.4 نقطة من 5719.01 نقطة إلى 5674.61 نقطة. وشهدت وتيرة التداولات تراجعاً مقارنة مع اخر جلسات عام 2022، هبوط سيولة الجلسة بنسبة 7.4 في المئة من 43.5 مليون دينار في جلسة الخميس إلى 40.29 مليون دينار، كما انخفضت احجام التداول بنسبة 12.8 في المئة من 177.5 مليون سهم إلى 154.8 مليون سهم، وتراجعت الصفقات من 8.8 آلاف صفقة إلى 8.4 آلاف صفقة.

