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مال وأعمال

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وزير التجارة: تعيين 500 مفتش جمركي في «الجمارك»


كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن انهاء الادارة العامة للجمارك تعيين خريجي دورة الجمارك وتم مباشرة العمل في 11 ديسمبر 2022.
ولفت الناهض في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها، ان عدد الدفعة تجاوز 500 مفتش جمركي يتم توزيعهم على الادارات التوثيقية حسب الرغبات واحتياجات الادارات بعد مراجعة الرغبات.
وأكد الوزير الناهض ان سبب تأخر اصدار قرارات التعيين هو لضمان المساواة بين جميع الخريجين المراد تعيينهم بوظيفة مفتش جمركي.
وقال ان جميع القرارات صدرت يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2022 حتى تتم مساواتهم في الأقدمية بشغل الوظيفة.


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