1.4 تريليون دولار خسائر سوق العملات المشفَّرة في 2022

مال وأعمال

أدت تداعيات اغلاق العديد من بورصات العملات المشفرة الكبيرة في عام 2022 إلى جعل المخاوف بشأن السيولة والملاءة المالية موضوعاً كبيراً للنقاش في جميع انحاء السوق. وفي بداية العام الماضي، قدرت القيمة السوقية الاجمالية لجميع العملات المشفرة بـ 2.2 تريليون دولار، لكن بحلول نهاية العام، انخفض هذا المبلغ إلى اقل من 800 مليار دولار. وفي ما يلي اداء اكبر 10 عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية:

• بيتكوين (القيمة السوقية 323 مليار دولار)

ويقارن هذا مع سعر 16580 دولاراً تقريباً حاليا، وهذا يمثل زيادة تقارب 3،250%.

وانخفضت عملة بيتكوين بنسبة 76% عن ذروتها البالغة 68،787 دولاراً في نوفمبر 2021. وفقاً لـCoinMarketCap.

• ايثر (القيمة السوقية 148 مليار دولار)

بعد ان تفوقت على عملة بيتكوين بزيادة بلغت اكثر من 350 % في عام 2021، احتلت ايثر، المرتبة العاشرة بين العملات المشفرة في عام 2022، حيث خسرت ما يقل قليلاً عن 70 % من قيمتها.

• تيثر (القيمة السوقية 66 مليار دولار)

تتداول تيثر بأقل من 1 دولار اميركي، لكنها ما زالت تحافظ على مركزها كأكثر العملات طلباً، والذي تجاوز 66 تريليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

• عملة «USD Coin»

وكانت عملة «USD Coin»، مماثلة تقريباً لها في الأداء، وهي عملة مستقرة اخرى مرتبطة ايضاً بالدولار الأميركي، وتبلغ قيمتها السوقية 44.6 مليار دولار.

• عملة «Binance USD»

وكما هي الحال في العملات المستقرة، حلت «Binance USD»، في المرتبة السادسة من حيث القيمة السوقية، على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها الشركة المطورة لها، كونها اكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، وتبلغ القيمة السوقية للعملة المستقرة «بينانس» 16.6 مليار دولار.

