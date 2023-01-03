100 تريليون دولار إجمالي الناتج العالمي وتوقعات بانكماش الاقتصاد العالمي

مال وأعمال

عام جديد ينتظره العالم لتجاوز ازماته الراهنة، رغم ان اقتصاديين ومراكز ابحاث دولية يتوقعون ان يشهد مزيدا من الركود، وسط انكماش عدد من الاقتصادات نتيجة لتكاليف الاقتراض الجديدة التي تم الاتفاق عليها لمواجهة معدلات التضخم.

وتجاوز الناتج المحلي الاجمالي العالمي 100 تريليون دولار للمرة الأولى في عام 2022، وفقا للتقرير السنوي الذي اصدره مركز بحوث الاقتصاد والأعمال للاستشارات في بريطانيا، لكنه سيتوقف عن النمو في العام الجديد، مع استمرار صناع السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار. على الرغم من توقع مجلة «هارفارد بزنس ريفيو»، بوجود فرصة لتراجع التضخم العالمي، الا ان هناك مخاطر كبيرة، حيث سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل ان ينخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة للبنوك المركزية، خلافا لمخاطر اخرى تتعلق بالتخلف عن سداد الديون السيادية لبعض الدول.

ورجح رئيس قسم التنبؤ في مركز ابحاث الاقتصاد والأعمال، كاي دانيال نيوفيلد، ان يواجه الاقتصاد العالمي ركودا العام المقبل نتيجة ارتفاع اسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم.

بالنسبة لمستوى التضخم المتوقع في 2023، يقول استاذ المالية في كلية ادارة الأعمال بجامعة هارفارد ميهير ديساي: «لقد مررنا بتغير زلزالي في معدلات ما زلنا نستوعبها... وفي حين ان معدلات التضخم الجامحة قد تحسنت بعض الشيء، فاننا اقل بكثير من معدل التضخم المستدام».

وأوضح ان توقعات الوصول إلى معدل تضخم يتراوح بين 4 و5 في المئة قد يحدث بحلول مايو 2023، لكن العودة إلى التضخم في حدود 2 إلى 3 في المئة يستغرق وقتًا اطول ويكون اكثر ايلامًا.

هذا ويرى صندوق النقد الدولي، ان الاحتمال بأن يتراجع النمو العالمي إلى اقل من 2 في المئة العام المقبل يتزايد، بسبب استمرار آثار الحرب في اوكرانيا والتباطؤ المتزامن في اوروبا والصين والولايات المتحدة.

