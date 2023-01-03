«نيوفيجن»: «الكاش» هو الملك في 2023

مال وأعمال

«النقد سيكون هو الملك في 2023.. والأسهم الأميركية في خطر»، هكذا توقع دكتور ريان ليمند، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيوفيجن لادارة الثروات، في لقاء خاص مع «اقتصاد سكاي نيوز عربية».

يرى ليمند، انه في ظل معدلات الفائدة العالية على الدولار، فان الحفاظ على سيولة نقدية، واستثمارها في الودائع البنكية، سيحقق عوائد جيدة للمستثمرين، بدون تحمل مخاطر.

«هناك العديد من البنوك في العالم حاليا، تعطي عوائد تصل إلى 6 في المئة على الدولار، لمدة 12 شهرا، ولذلك نحن نفضل ان يمثل الكاش 50 في المئة من محفظة المستثمر، بما يضمن له تحقيق عوائد مرتفعة، بدون اي مخاطر»، بحسب ما قاله ليمند. وأضاف ليمند، انه يفضل ان يكون جزءا من السيولة النقدية، بالفرنك السويسري، إلى جانب الدولار، لتحقيق افضل عائد على الاستثمار.

وشهد العام 2022 زيادة اسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، من اجل مواجهة معدلات التضخم التي وصلت لمستويات هي الأعلى في نحو 40 عاما.

الأسهم الأميركية في خطر

يرى الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيوفيجن لادارة الثروات، انه يجب الابتعاد عن الأسهم الأميركية هذا العام في ظل مجموعة من المخاطر التي تحيط بها. «الأسهم الأميركية، تقودها عادة التكنولوجيا، وقطاعات اخرى، تستفيد عندما تكون اسعار الفائدة منخفضة جدا، والكتلة النقدية كبيرة.. واليوم نرى ان كل هذا ينعكس، فالفائدة اصبحت مرتفعة، والسيولة النقدية تتراجع»، بحسب ما اوضحه ليمند. ويرى دكتور ريان ليمند، ان هناك مجموعة من المخاطر التي تهدد الأسهم الأميركية، في مقدمتها معدلات الفائدة العالية، وانخفاض السيولة النقدية، مع مواصلة الفيدرالي سياسته المتشددة، بالاضافة إلى مخاوف التباطؤ الاقتصادي، والانخفاض المتوقع في ارباح الشركات. «هذه ليست بيئة مناسبة لمستثمر طويل الأجل.. فالأسهم الأميركية شهدت مبالغة هائلة في تقييمها، تزيد على ما شهدته في عام 2000، وهناك عوامل كثيرة ستكون ضاغطة عليها في الفترة المقبلة»، بحسب ما يقوله ليمند.

فرص بديلة للاستثمار

على عكس الأسهم الأميركية، يتوقع ليمند، ان تكون هناك فرص استثمارية قوية، في الأسواق الناشئة، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، والصين، وتركيا، ومصر، بالاضافة إلى بعض القطاعات في اوروبا. وقال ليمند: «هناك فرص ضخمة في الدول الناشئة، التي نتوقع ان تصعد في العام الجديد، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، التي شهدت وحدها 23 في المئة من الطروحات الأولية على مستوى العالم في 2022، وهذا حدث مهم للغاية.. ونتوقع ان يستمر زخم الطروحات في 2023».

