المحيسن: الدولة باتجاه إنشاء مشاريع سياحية حديثة

مال وأعمال

أكد وكيل وزارة الإعلام بالتكليف رئيس اللجنة التشغيلية لقرية يوم البحار د. المهندس ناصر المحيسن ان التجهيز لافتتاح قرية يوم البحار جاء بتوجيهات وزيرالاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لإعادة تأهيل وتجديد مرافق هذه القرية بما يتناسب مع المرافق الموجودة حاليا في الدولة من باب التحديث وزيادة المرافق.

واضاف المحيسن خلال افتتاح قرية يوم البحار مساء اول من امس ان قرية يوم البحار الان في حلة جديدة تحتوي على نقاط بيع اكثر من السابق، بما يقارب اكثر من 50 نقطة بيع متوفرة حاليا في القرية متنوعة ما بين محال تراثية ولبيع الاطعمة والمشروبات ومحال لأصحاب المشاريع الصغيرة.

ولفت الى انه اصبح الان لدينا في قرية يوم البحار شراكة مع الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون للصندوق مكان او جناح في القرية كذلك اصبح لدى القرية الان متحف متجدد بصفة شهرية وسيكون له عنوان في كل شهر مختلف عن الشهر السابق له بحيث تكون مقتنيات المتحف متغيرة وسندعو اصحاب هواية جمع الاثار والمقتنيات الاثرية والتاريخية للمشاركة في المتحف.

واشار الى ان لدى القرية منطقة لألعاب الاطفال، وهي في طور الاعداد ويتوقع خلال اسبوعين ستكون جاهزة ومفتوحة لأبنائنا الاطفال.

مرافق جديدة

وبين ان القرية زادت مرافقها وهناك مرافق جديدة خاصة بالجلسات الشعبية ومرافق شبيهة ببيوت الطين الاثرية وهي لم تكن موجودة سابقا وكذلك تم استحداث جلسات على هيئة البوم.

وذكر ان مواعيد الزيارة من الاسبوع المقبل ستكون من الساعة 10 صباحا وحتى 11 مساء يوميا.

وبين ان الجهات المساهمة في افتتاح يوم البحار صندوق المشاريع الصغيرة و هناك مساهمات من بعض الشركات لتجديد قرية يوم البحار ومن الوزارات «الدفاع» التي ساهمت في نقل البوم الى القرية وهناك تعاون مع بلدية الكويت وجهات حكومية اخرى كانت لها دور في تجهيز قرية يوم البحار.

وقال ان الدولة باتجاه انشاء مشاريع سياحية حديثة ومتطورة على غرار قرية يوم البحار.

وذكر انه سيكون يومين خلال كل اسبوع الجمعة والسبت ليوم فعاليات ونقل تلفزيوني على الهواء مباشرة وستكون هناك مسابقات لرواد قرية يوم البحار وسيكون اليومين بمثابة برنامج ثابت اسبوعي خلال موسم الشتاء

تفعيل خطط الدولة

ومن جانبه اوضح رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات طارق العبيد ان اطلاق يوم البحار مع مطلع العام الحالي 2023 بجهود كبيرة من وزارة الإعلام إنما يعد خطوة نحو تفعيل خطط الدولة وحرصها لتشجيع السياحة والترفيه لجذب العالم نحو زيارة الكويت، مبيناً أن هذا العمل يمثل عهداً جديداً لوزارة الإعلام ممثلا في قياداتها الشابة الحالية التي تؤكد اننا على عتبة جديدة لمقاصد السياحة في البلاد وتنفيذ حزمة من المشاريع الجاذبة للترفيه والسياحة.

واضاف العبيد: إن الطموحات التي تعمل عليها القيادة السياسية إنما تؤكد الرؤية الجادة لتعزيز الدور الاقتصادي انطلاقا من الرافد السياحي والثقافي مشيدا بالجهود التي تبذل لتحسين الأداء وتحقيق الريادة والتميز للكويت في الداخل والخارج.

وذكر ان الكويت تملك المقومات التي تؤهلها لتصبح من دول الخليج المهمة في قطاع السياحة والترفيه، نظرا لما يتوافر من مشاريع ومقومات وكوادر تسهم في تطور السياحة المحلية.

الاهتمام بالتراث

بدوره أكد رئيس الجمعية الكويتية للتراث فهد العبد الجليل أن هذا المعلم يعد من اهم المواقع التي تبرز الدور التراث الوطني سواء التراث المادي او المعنوي مبيناً أن التراث المادي كالمباني القديمة وغيرها والمعنوي مثل الروايات الشفهية والحرف والفنون والفولكلور

واضاف العبد الجليل خلال تصريح للصحافيين: إن الجمعية تعمل على تفعيل الحرف التي اندثرت من خلال تنمية المواهب وذلك من خلال ورش العمل المتوافرة حيث نسعى لاستعادة هذه الحرف مشيرا إى ان هناك حرصاً من قبل الجمعية للاهتمام بهذا الجانب

وقال العبد الجليل: إن الجمعية شاركت بهذا المتحف التراثي والذي يضم حزمة من الفنون التراثية التشكيلية التي تعكس التراث الكويتي وعراقة الكويت التي تعود مكانتها إلى 400 سنة ماضية، مضيفاً أن المتحف سوف يضم مشروعا جديدا للتراث بشكل دوري تقريبا كل شهر بما يعزز من واقع التراث بمختلف مجالاته.

