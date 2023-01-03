«برقان» جدد رعايته للبطل طارق القلاف

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أعلن بنك برقان عن تجديد رعايته لبطل العالم في المبارزة على الكراسي المتحركة، طارق القلاف، وذلك لعام 2023 وهو الموسم التاسع على التوالي، ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لدى البنك، في إطار جهوده لدفع المواهب الرياضية الكويتية من ذوي الهمم، وتأهيلهم على أعلى مستوى للمنافسة وحصد الألقاب والميداليات في البطولات المحلية والعالمية.

ويستمر بنك برقان في دعم مسيرة القلاف الرياضية، التي أحرز خلالها أكثر من 450 ميدالية عالمية في المبارزة على الكراسي المتحركة، منها أكثر من 50 ميدالية ذهبية في بطولات كأس أميركا، بالإضافة إلى حصوله على سيف الشرف لأحسن لاعب على مستوى العالم، ولا يزال القلاف يحافظ على أدائه بفوزه بالعديد من الألقاب الدولية، ليظل مثالاً مشرفاً للرياضين الكويتيين الذين تمكنوا بهمتهم من تحدي أي إعاقة تقف أمامهم وتحقيق إنجازات مشرفة للكويت.

وبهذه المناسبة، قالت حصة حسين النجادة، مدير أول – الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: « نفتخر في بنك برقان بتجديد رعايتنا لطارق القلاف للعام التاسع على التوالي، لإيماننا بأبطالنا ومواهبنا الرياضية في الكويت الذين يستحقون الحصول على كل سبل الدعم، لا سيما من ذوي الإعاقة، بعد أن أثبتوا جدارتهم في تحقيق إنجازات مشرفة باسم بلادهم من خلال إحراز مراكز متقدمة في البطولات والمحافل الرياضية على مستوى العالم، مقدرين لهم مساهمتهم في وضع الكويت دائماً على خارطة المشاركات الرياضية بكل مجالاتها».

متمنيةً للقلاف بالنيابة عن بنك برقان كل التوفيق والنجاح طوال العام المقبل، اختتمت حصة النجادة كلمتها مشيرة إلى اعتزامه المشاركة في العديد من البطولات في أميركا خلال 2023، من ضمنها بطولة «لويسفيل» في ولاية «كنتاكي»، وبطولة «فورت وورث» في ولاية «تكساس»، وبطولة «بنسلفانيا»، إلى جانب المنافسة في بطولة التحدي السنوية في الكويت أواخر العام القادم.

