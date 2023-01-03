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مال وأعمال

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«كيبكو» تستكمل إصدار سندات بـ 165 مليون دينار


أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» استكمالها إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 165 مليون دينار (نحو 538 مليون دولار) لأجل ست سنوات.
وقالت الشركة في بيان صحافي إن إصدار السندات التي تستحق في ديسمبر 2028 تم على أساس شريحتين الأولى بسعر فائدة سنوية ثابتة بمقدار 6?75 في المئة والثانية بسعر فائدة سنوية متغيرة بمقدار 3 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي.
وأضافت أن الشريحة ذات الفائدة المتغيرة شكلت النسبة الكبرى من الاكتتاب عند 67 في المئة موضحة أن شركتي (كامكو إنفست) و(بنك الخليج) قامتا بدور مديري الإصدار.


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