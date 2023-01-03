«المتحد» أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية

مال وأعمال

حصل البنك على جائزة «أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية - الكويت 2022» أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية في الكويت لعام 2022 من قبل مجلة إنترناشيونال بيزنس. International Business Magazine، حيث جاءت هذه الجائزة تقديرا لجهود البنك في تخصيص موارد كبيرة لتنمية المجتمع اقتصاديا وبيئيا، وتقديرا لمكانته رائداً ومصدراً لإلهام البنوك الأخرى في المنطقة لارتباطه برؤية الكويت 2035، ومعيار الأيزو 26000، وأهداف التنمية المستدامة، والتزامه الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وكان لبرامج ومباردات البنك المتميزة دور مهم في اختياره للحصول على الجائزة.

