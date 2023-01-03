«الأهلي المتحد» حصد 8 جوائز عالمية في 2022

مال وأعمال

تأكيدا لإنجازته العديدة وحضوره القوي في القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت، حصد البنك الأهلي المتحد 8 جوائز خلال عام 2022، من العديد من الجهات العالمية المرموقة، وتشمل هذه الجوائز قطاعات عديدة من قطاعات العمل المصرفي. وتعليقا على هذه الجوائز المرموقة، أفادت عضوة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي قائلة: يؤكد فوزنا بهذه الجوائز المرموقة استمرار البنك الأهلي المتحد في تحقيق التقدم كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة، والحفاظ على موقعه الريادي كأول بنك تأسس في الكويت منذ عام 1941، ونجح على مدار أكثر من 80 عاما في اكتساب ثقة وولاء عملائه. وأضافت الحميضي: نحن فخورون بهذه الجوائز التي نعتبرها شهادة استحقاق لنيل ثقة الكيانات المالية الدولية المرموقة، ونتاج عملنا الجاد على تقديم باقة من الحلول المصرفية المتميزة والتي نالت ترحيباً وإقبالاً كبيراً من جانب عملائنا الكرام، لكونها تلبي طموحاتهم المصرفية، وتتوافق مع احتياجاتهم، مما يعكس التزامنا الدائم تجاههم. وأوضحت الحميضي : إن الفوز بهذه الجوائز يؤكد نجاحنا في تحقيق هدفنا المتمثل في تقديم تجربة خدمات مصرفية متميزة قائمة على دراسة تطلعات العملاء وتقديم خدمات تعبر عن العملاء وتصمم خصيصا للحصول على رضائهم، وتقديم حلول آمنة ومبتكرة لاحتياجاتهم المصرفية، وذلك من خلال عملية فتح حساب سلسة وآمنة والتي لا تستغرق سوى بضع دقائق عبر قنواتنا الرقمية. وتقدمت الحميضي بالشكر إلى فريق عمل البنك الأهلي المتحد، مؤكدة أن التزامهم،وجهودهم المخلصة هي الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح والتفوق، وحصد الجوائز المرموقة كما تقدمت بالشكر للمجلات العالمية المرموقة التي منحتنا هذه الجوائز في اعتراف بنجاح منهجنا المبتكر في الخدمات المصرفية. واستعرضت الحميضي الجوائز التي حصل البنك خلال عام 2022 على النحو التالي:

نال البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل بنك في مجال تقنية المعلومات في الكويت لعام 2022 من مجلة انترناشيونال فاينانس العالمية المتخصصة، وذلك استنادا إلى العديد من الإنجازات والنجاحات التي حققتها إدارة تقنية المعلومات، ومن أبرزها مواكبة البنك لأحدث الحلول في مجال تقنية المعلومات، وقدرة البنك على الاستفادة من قوة الأنظمة الأساسية في التحول الرقمي وتجربة العملاء المصرفية والابتكار والاستدامة للحصول على بيئة أعمال مستقرة وقابلة للتطوير فضلا عن حلول أتمتة العمليات المصرفية الآلية.

جائزة أفضل بنك في إدارة النقد عبر الإنترنت

وفي إشادة مستحقة، أعلن البنك الأهلي المتحد عن فوزه بجائزة أفضل بنك في إدارة النقد عبر الإنترنت لعام 2022 على مستوى دولة الكويت ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات للعام الخامس على التوالي، وذلك من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية والتي تمنح هذه الجوائز البنوك التي تقدم حلولاً مصرفية محلية وإقليمية وعالمية متطورة تقترن بأحدث الأساليب التكنولوجية المبتكرة بهدف توفير خدمات ومنتجات عصرية تواكب احتياجات وتطلعات العملاء. وكذلك أعلن البنك الأهلي المتحد عن فوزه بجائزة أفضل تجربة مصرفية للعميل في الكويت لعام 2022 من قبل مجلة جلوبل فاينانس، وذلك نظرا للإنجازات الملموسة التي حققها البنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وأدائه المتميز والذي اتضح من خلال القوة والنجاح في الخدمات والمنتجات.

وحصل البنك على جائزة «أفضل بنك في التسويق والخدمات المقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت لعام 2022» من قبل مجلة جلوبل فاينانس، حيث تأتي هذه الجائزة تتويجاً لجهود البنك المُتميزة ودوره الفعّال في وسائل التواصل من خلال استراتيجيته الفعالة لجذب وخدمة العملاء من مستخدمي القنوات الرقمية . ونجاح هذه الاسترتيجية في نمو العملاء الذين يعتمدون عن القنوات الرقمية، فضلا عن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي بالبنك من خلال فريق من أفضل المتخصصين في هذا المجال، والترويج للمنتجات والخدمات والأنشطة التوعوية والحملات المتميزة التي يتم إطلاقها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للبنك . وكذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للترفيه من خلال توفير محتوى تفاعلي مفيد وشيق للمتابعين وربط البنك بالمجتمع من خلال المشاركة والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية.

الآيزو في البنية التحتية للتكنولوجيا

حصل البنك الأهلي المتحد على شهادة الآيزو المرموقة - معيار إدارة الجودة ISO 9001:2015 الخاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتطوير وتقديم الخدمات من ALCUMUS، وتعد هذه الشهادة هي معيار إدارة الجودة المعترف به عالميا الذي طورته ونشرته المنظمة الدولية للتوحيد القياسي وقد تم إصدارها بعد مراجعة شاملة وتقييم في الموقع للعمليات والوظائف التجارية مقابل أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات المعيار.

أفضل بنك لأنشطة الخزينة

كذلك حصد البنك أفضل بنك لأنشطة الخزينة في الكويت لعام 2022 من مجلة جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو المتخصصة في مجال المصارف والشؤون المالية، وذلك تقديرا لأداء البنك المتميز في مجال الخزينة والتي تقوم بدور حيوي في نجاح البنك. حيث جاء ذلك استنادا إلى معايير عدة ومنها حرص إدارة الخزينة في البنك الأهلي المتحد على الحفاظ على السيولة الكافية في البنك، وإبقاء تركيز المخاطر منخفضاً وتوسيع نطاق المودعين مع دعم احتياجات مختلف شرائح العملاء.

أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة

كما توج البنك الأهلي المتحد، بجائزة أفضل بنك أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت لعام2022، من مجلة ميد، والتي تعد هي أحد أكثر المصادر تميزاً واحترافية في تغطية مختلف الأخبار والدراسات والتحليلات في مجال المال والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الجائزة شاهداً على الالتزام المستمر من البنك بتوفير ابتكارات ومنتجات متميزة وغير مسبوقة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة.

ومن ضمن العوامل التي ساهمت في حصول البنك على هذه الجائزة: الخدمات المبتكرة، والأداء المالي المتميز. أفضل بنك في مبادرات الموارد البشرية تأكيدا لمكانته الفريدة كوجهة العمل المفضلة في القطاع المصرفي الكويتي، حصد البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل بنك في مبادرات الموارد البشرية لعام 2022 من مجلة انترناشيونال فاينانس، وذلك نظرا إلى ما حققه من تميز في مختلف مجالات عمل الموارد البشرية بدءا من إستراتيجية الموارد البشرية، وما تتضمنه من جذب أفضل العناصر المؤهلة والحفاظ عليها وتنمية قدراتها، ونجاح إدارة الموارد البشرية للعمل عن بعد ومباشرة المهام المتعلقة بالتوظيف والتخطيط والتدريب والتطوير وإدارة الأداء، فضلا عن نجاحها في تغيير تقييم الأداء السنوي التقليدي إلى إدارة الأداء المستمر على مدار العام، مما زاد من التواصل بين الإدارة العليا بالبنك والموظفين، وكذلك نجاح إدارة الموارد البشرية في أخذ زمام المبادرة في إدارة التغيير من خلال المشاركة في مبادرة التحول في البنك،مع التركيز على زيادة كفاءة الموظفين في الجوانب المتعلقة بالمهارات المرتبطة بالتطور التكنولوجي.