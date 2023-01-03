الين يبدأ العام بمكاسب محدودة

مال وأعمال

بدأ الين عام 2023 بمكاسب محدودة إذ يقيّم التجار مؤشرات فنية تشير إلى مزيد من الدعم للعملة اليابانية وسط تداولات هادئة بسبب العطلات. العملة اليابانية ارتفعت بنسبة 0.3% إلى 130.77 للدولار في بداية تداول طوكيو. الإغلاق ما دون أدنى مستوى للدولار مقابل الين في أغسطس عند 130.41 سيفتح الباب لمزيد من الانخفاضات للعملتين معاً، وفقاً لمراقبي الرسم البياني. قام بعض المستثمرين بفتح مراكز قصيرة تراهن على هبوط الدولار متوقعين وجود فرصة لكسر مستوى الدعم في غياب سيولة السوق العادية، وفق تصريحات بعض متداولي العملات المقيمين في آسيا والمطلعين على المعاملات.