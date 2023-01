«بيتك» اختتم 2022 بتفوق وريادة في خدمة المجتمع

مال وأعمال

نجح بيت التمويل الكويتي «بيتك»، باختتام سنة 2022 بتحقيق مبادرات مجتمعية ذات قيمة مضافة وأثر ايجابي حقيقي على المجتمع، ما توّج تفوقه بحصد العديد من التقديرات المحلية والعالمية المرموقة وأبرزها تصنيف «رائد المسؤولية الاجتماعية» على مستوى الكويت من مجلة يوروموني العالمية، وجائزة «المسؤولية الاجتماعية للشركات» على مستوى الشرق الأوسط من مجلة «إيميا فاينانس» المرموقة.

وقال نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك»، يوسف عبدالله الرويح، ان مبادرات «بيتك» التي شملت مكوّنات المجتمع بجميع شرائحه في 2022، أبرزت ريادته في خدمة المجتمع، مبينا ان «بيتك» ينهض بدور اجتماعي بارز يتسم بالتنوع والشمولية، بما يعزز تنفيذ معايير الاستدامة ويرسي أسسا جديدة لدور القطاع الخاص في التنمية.

وأكد الرويح الاستمرار في تعزيز مكانة «بيتك» كنموذج يحتذى به في الدور المجتمعي على مستوى مؤسسات القطاع الخاص، مبينا ان مسيرة «بيتك» المجتمعية الممتدة لأكثر من 45 عاما، جعلته مرجعا على مستوى السوق.

مبادرات مجتمعية استراتيجية

وأشار الرويح الى ان سجل «بيتك» يتمتع بالعديد من المبادرات المجتمعية الاستراتيجية منها: دعم مبادرة إعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق بسوق المباركية، ودعم مبادرة محافظة العاصمة في تجميل العاصمة، ومبادرة سداد مديونيات الغارمين المتعثرين، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، والمساهمة بحصة كبيرة في صندوق دعم المجهود الحكومي لمواجهة أزمة كورونا، ودعم «بيتك» جهود وزارة الداخلية عبر تقديم سيارات تخدم رجال الداخلية والعاملين بالوزارة أثناء تأدية مهامهم تجاه الدولة والمجتمع. ودعم جهود بناء مستشفى علاج الإدمان، وتبرع لإنشاء 15 مركز إسعاف لتعزيز المنظومة الطبية.

تعاون مع الهلال الأحمر الكويتي

ولفت الرويح الى ان «بيتك» وقع خلال 2022 اتفاقيات تعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم تنفيذ مبادرات اجتماعية وانسانية داخل الكويت وخارجها، ومن أبرز ذلك: تنفيذ مشاريع اغاثية لمساعدة المتضررين نتيجة الكوارث الطبيعية في تركيا. كما جرى توقيع اتفاقية مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية «افاد» لدعم إنشاء مركز إقليمي للاستجابة للكوارث والحرائق في انطاليا التركية.

ولفت الرويح الى ان «بيتك» وقّع اتفاقيتي تبرع مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومؤسسة ومركز الحسين للسّرطان في الأردن، بهدف تغطية تكاليف علاج مرضى السّرطان. وبيّن ان «بيتك» شارك أخيراً في دعم حملة إغاثية وطبية في الاردن ضمت فريقا من الأطباء والاستشاريين الكويتيين، معربا عن اعتزاز «بيتك» بدعم المبادرات التي تسهم في تخفيف المعاناة عن المجتمعات، وتشكل رافدا في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة. وقال ان «بيتك» شارك بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، في رحلة ميدانية لاغاثة اللاجئين الروهينغا في بنغلادش، وذلك ضمن اطار مذكرة التفاهم والتعاون التي وقعها «بيتك» مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة الكويت.

مبادرات الاستدامة وحملة Keep it green

وعلى صعيد الاستدامة، أبرز الرويّح دور «بيتك» في تعزيز معايير الاستدامة، ومواصلة الجهود في حملة Keep it green، ضمن استراتيجية الاستدامة المتكاملة للمجموعة والتي تشمل جميع عناصر الاستدامة بما في ذلك البيئة والمجتمع والشباب.

وأوضح الرويح ان «بيتك» وقع شراكة إستراتيجية مع مبادرة سدرة وفريق حلم أخضر التطوعي التي تتضمن أنشطة ومشروعات بيئية مختلفة في مجال التشجير والحد من الانبعاثات الكربونية، مثل منصة Carbon Offset التي تعتبر أول منصة في الكويت يتم من خلالها الحد من الانبعاثات الكربونية عن طريق التشجير واطلاق مشاريع بيئية مختلفة. وساهم «بيتك» بزراعة نحو 2000 شجرة في محمية العبدلي بالتعاون مع فريق حلم اخضر. كما شارك فريق «بيتك» التطوعي بالمساهمة في حملات تنظيف الشواطئ مثل تنظيف جزيرة كبر وتنظيف شاطئ عشيرج، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وادارة خفر السواحل، وجدد «بيتك» الشراكة مع منصة سيدز المتخصصة في مجال الاستدامة والمباني الخضراء لتنظيم ورش ودورات في الاستدامة. كما جدد الشراكة الاستراتيجية مع جمعية السدو الكويتية التي تهدف الى المحافظة على ثقافة الكويت وتقاليد النسيج، منوها بأن الجمعية تعتبر منظما استشاريا في اليونيسكو وتم ادراج ملف افضل ممارسات الصون الجيدة على قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى اليونيسكو.

ولفت الرويح الى دمج مبادرة «بيتك» تجاه البيئة keep it green في برامج كودد من خلال تثقيف المتدربين على مفاهيم الـ Green Coding المعنية بصياغه برامج بهدف ترشيد استخدام الطاقة، وكذلك الأمر انطبق على برامج المرح مع النسيج من خلال اعادة استخدام انسجة ومواد معاد تدويرها في الدورات التدريبية.

وقال الرويّح ان «بيتك» خلال 2022، نجح بتنظيم العديد من الفعاليات المتميزة التي تزيد الوعي بأهمية الاستدامة، مثل المبادرة التي أقيمت في مول العاصمة بالتعاون مع Puff حيث نجحت بجمع اكثر من 25 ألف علبة بلاستيك خلال 5 ساعات وذلك لإعادة تدويرها.

وقال ان «بيتك» شارك في مؤتمر «بيئة وطن» الذي تنظمه «حاضنة Eco» لمشاريع البيئة والطاقة المتجددة.

وأوضح ان «بيتك» نظم مؤتمر الاستدامة الذي اطلق من خلاله تقرير الاستدامة ضمن اطار استراتيجية الاستدامة المتكاملة لـ «بيتك». وجرى خلال المؤتمر الكشف عن 5 منتجات من بطاقات «بيتك» المصرفية البلاستيكية الذكية يتم صناعتها بنسبة 85.5% من مواد بلاستيكية معاد تدويرها ذات جودة ومتانة ومواصفات عالمية بأعلى معايير الاستدامة البيئية.

شهادة تقييم الاستدامة GSAS

ولفت الرويح الى ان «بيتك» يمتلك معرض KFH Auto الصديق للبيئة، والمستوفي لمعايير المباني الخضراء ومعايير الاستدامة العالمية، وهو أكبر معرض للسيارات في الشرق الاوسط، وحاصل على شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي كأول بنك في الكويت، مبينا ان هذه الشهادة تُمنح للمشاريع المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئيّة الصّارمة التي تحدّدها المنظّمة الخليجيّة للبحث والتّطوير GSAS.

منتجات ذات طابع مجتمعي

ولفت الرويح الى ان «بيتك» يواصل جهوده في اطلاق خدمات ومنتجات وحملات ذات طابع مجتمعي، مثل حملة «البطاقة في ملعبك مع VISA» التي أتاحت للعملاء فرص الفوز بجوائز باقات لحضور كأس العالم 2022 في قطر، ومنحتهم قيمة مضافة ومميزات فريدة عند استخدام بطاقات «بيتك» في عمليات الشراء، حيث جرى دمج الجانب المصرفي باستخدام البطاقة بالجانب المجتمعي ومنح العملاء تجربة فريدة، وكذلك مبادرة «قهوتكم علينا» التي تميز عملاء «بيتك» حاملي بطاقاته، وتؤكد حرص «بيتك» على تنظيم فعاليات مختلفة تلبي تطلعاتهم، الى جانب الكثير من الحملات والمبادرات ذات البعد المجتمعي.

«مبادرو بيتك»

وأكد الرويح استمرار جهود «بيتك» في رعاية المتميزين والمبدعين من الشباب الكويتي ودعم قدراتهم للوصول بهم إلى أعلى مراتب التصنيف في الأنشطة الشبابية المختلفة الرياضية والثقافية والاجتماعية تحت مظلة برنامج «مبادرو بيتك» الذي يستهدف تنمية الإبداع والمنافسة، منوّها بالشراكة مع نخبة من الأبطال وأصحاب الانجازات الذين رفعوا علم الكويت عاليا في المحافل الدولية، منوّها بالمشاركة في حفل تكريم لمبادر «بيتك» البطل الكويتي العالمي للدراجات المائية محمد بوربيّع، تقديرا لدخوله موسوعة «غينيس» للمرة الثالثة على التوالي.

منصة «أنتم فخرنا» للإنجازات

وذكر الرويح أن «بيتك» يتميز بأنه أول بنك على مستوى الكويت يطلق منصة «أنتم فخرنا» كمظلة لتكريم أصحاب الانجازات بمختلف المجالات، مبينا ان ذلك نجح في حشد طاقات الشباب الكويتي لتحقيق إنجازات ونجاحات كبيرة وحصد الجوائز في أهم وأكبر البطولات العالمية.

وقال ان «بيتك» بادر بتنظيم لقاء خاص لمبادري «بيتك» بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، وذلك تقديرا لانجازاتهم العالمية.

الشباب والرياضة

وأشار الرويح الى ان «بيتك» يواصل جهود دعم الشباب والرياضة، منوّها باطلاق مبادرات نوعية مختلفة بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الحديثة بالتعاون مع الشباب الكويتي المبدع مثل مسابقة بيتك لسباق الحواجز KFH Obstacle Challenge التي حصدت اقبالا كبيرا بمشاركة المئات من المتسابقين، كما نظم «بيتك» مسابقة التحدّي الافتراضي للمشي V-FIT والمبادرات التي تمت بالتعاون مع V-Thru وLi3ib وغيرها من التطبيقات، ووقع شراكة استراتيجية مع اكاديمية وتطبيق Full Match ونظم بطولات بادل برعاية رسمية من اللجنة الأولمبية الكويتية، الى جانب رعاية العاب رياضية مختلفة ما يؤكد حرصه على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والشبابية.

دعم ريادة الأعمال

وأضاف الرويح ان دعم «بيتك» للمبادرين اصحاب المشاريع والمبادرات الشبابية يعكس دوره الرائد في دعم ريادة الاعمال وتشجيع الشباب الكويتي وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال والمبادرات الشبابية، منوّها بالتعاون مع المشاريع الكويتية على مدار السنة ضمن استراتيجية «بيتك» في دعم المشاريع الشبابية الكويتية، وذلك عبر مبادرات مختلفة من بينها «قهوة الاحد» التي تسهم في دعم مبيعات المشروعات الشبابية الكويتية.

حملة «لنكن على دراية»

وإيماناً بأهمية تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع وتحقيق أفضل استفادة من الخدمات المصرفية على تنوعها وشموليتها، قال «الرويح» إن «بيتك» كان من أبرز المساهمين والداعمين لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، والتي حققت النجاح المطلوب.

ولفت الى ان قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا اساسيا في رفع وعي الجمهور في المعاملات المصرفية وتجنب طرق الاحتيال المختلفة ضمن اطار حملة «لنكن على دراية».

ذوو الاحتياجات الخاصة

وأكد الرويح مواصلة جهود دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، منوها بتوقيع شراكة استراتيجية مع «الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين»، هي الاولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي، يقوم بموجبها «بيتك» بمبادرات مختلفة من ضمنها تدريب مجموعة من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الادارات في «بيتك».

وأضاف الرويح أن «بيتك» كرّم دفعتين من طلاب الجمعية، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات النوعية تعكس استراتيجيته وريادته في المسؤولية الاجتماعية ودوره الكبير في دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويدهم بالخبرات والمهارات التي تظهر قدراتهم ومهاراتهم وتبرز دورهم في المجتمع.

دعم الطلبة والخريجين

ولفت الرويح الى تميز «بيتك» في دعم الطلبة والخريجين، حيث يشارك في حفل تخرج الطلبة، والمعارض الوظيفية في كليات عدة، بالإضافة إلى رعايته مشاريع التخرج للطلبة، حيث يعد البنك أكبر داعم لمشاريع تخرج الطلبة.

وقال ان لدى «بيتك» شراكات وتعاوناً مع مختلف الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية والاكاديمية في الكويت، مبينا ان ذلك يسهم في دعم الشباب الكويتي الذي يتمتع بقدرات كبيرة على الإبداع والنجاح.

وأوضح ان «بيتك» نظّم حفلاً تكريمياً برعاية معالي وزير التربية لأوائل الطلبة من خريجي الثانوية العامة في أقسام العلمي والأدبي والمعهد الديني، إضافة إلى أوائل الثانوية في مدارس التربية الخاصة، والفائزين بالجوائزة المتميزة للعام الدراسي 2021، 2022 وعددهم حوالي 130 طالباً وطالبة.

الكويت عزيزة للأبد

قال الرويح ان «بيتك» نفّذ برنامجا متكاملا للأيام الوطنية ضمن اطار حملة «الكويت عزيزة للأبد»، مشيرا الى اطلاق سلسلة من الفعاليات والأنشطة المجتمعية المتميزة، أبرزها فعالية PRO-TRUCK التي تواجد فيها «بيتك» كشريك استراتيجي والتي أقيمت على مدار الأيام الوطنية في منطقة بنيدر وسط حضور جماهيري كبير بنحو 25 ألف زائر.

كما ضمّت أكثر من 55 مشروعاً مشاركاً من مطاعم ومقاهٍ عالميّة وكويتيّة شبابيّة.

جوائز عالمية مرموقة

اختتم الرويح بالقول ان جهود «بيتك» المجتمعية كانت محل اشادة وتقدير عالمي، حيث تم تتويج «بيتك» بجائزة «المسؤولية الاجتماعية للشركات» على مستوى الشرق الأوسط من مجلة «إيميا فاينانس» المرموقة، فيما حصد تصنيف «رائد المسؤولية الاجتماعية» على مستوى الكويت من «يوروموني» المرموقة عالميا التي استندت في تقييمها الى دراسات استقصائية واستطلاعات رأي، الى جانب مجموعة واسعة من المعايير النوعية والكمية مثل حجم الأعمال والابتكار.

راعٍ رسمي وشريك استراتيجي لمشروع ونتر وندرلاند

وأعرب الرويّح عن فخره بأن يكون «بيتك» السبّاق في دعم مشروع ونتر وندرلاند الكويت كأول جهة على مستوى القطاع الخاص في الكويت، مشيرا الى ان «بيتك» هو الراعي الرسمي والشريك الاستراتيجي لمشروع ونتر وندرلاند الكويت الذي يعتبر أحد اهم المشاريع الاستراتيجية التي جرى تنفيذها بالتعاون مع المشروعات السياحية الكويتية.

وأضاف انه من خلال رعاية هذا المشروع الرئيسية والحصرية يكون «بيتك» داعما للمبادرات التي تهم المجتمع وداعما للمشاريع الكويتية الصغيرة المشاركة في الحدث بما يتماشى مع استراتيجية «بيتك» في دعم المشاريع الشبابية الكويتية.

«تواصل بالخير في شهر الخير»

نوّه الرويح بنجاح برنامج «بيتك» الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير» للعام 2022 والحافل بالمساهمات المجتمعية والتطوعية المختلفة، الى جانب مبادرات توعوية وتواصل يومي مع الجمهور، ومسابقات، وفعاليات قرقيعان، وأنشطة رياضية وشبابية، ومشاركات واسعة من فريق «بيتك» التطوعي الذي قام بتجهيز وتوزيع آلاف الوجبات على الصائمين بشكل يومي في مختلف محافظات الكويت. وشارك «بيتك» بمبادرة افطار جماعي لألف أسرة في الأردن، فيما تم توزيع نحو 15 ألف وجبة افطار صائم للاجئين في الاردن خلال شهر رمضان في تأكيد جديد على ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية وحرصه على تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

مسابقة «قراء بيتك» لتلاوة القرآن الكريم

أضاف الرويح ان «بيتك» أجرى مسابقة «قراء بيتك» لتلاوة القرآن الكريم التي انطلقت خلال شهر رمضان المبارك تحت إشراف فضيلة الشيخ فهد الكندري مع مجموعة من القراء المتميزين على مستوى الكويت، وفاز فيها 26 متسابقا، وجرى تكريمهم بعد انتهاء التصفيات النهائية.

فريق «بيتك» التطوعي

أشار الرويح الى أن «بيتك» يعتبر السبّاق في بناء فريق تطوعي من الموظفين يعمل على مدار العام في انشطة مجتمعية وبرامج تطوعية مختلفة تسهم في غرس قيم العمل الجماعي والتطوعي، لافتا الى ان ذلك يعزز ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي.

شراكة استراتيجية مع أكاديمية «Coded»

أوضح الرويح ان «بيتك» يواصل شراكته الاستراتيجية مع اكاديمية Coded التي تهدف الى تعليم أساسيات لغات البرمجة والتكنولوجيا باستخدام أحدث الأدوات والوسائل، مبينا ان هذه الشراكة تندرج ضمن اطار الحرص على دعم مبادرات الابتكار والتطور العلمي والتكنولوجي، وأضاف ان برامج اكاديمية Coded تسهم في توفير الخبرات العلمية الرقمية وتستقطب المتميزين في هذا المجال لتوفر لهم افضل الفرص للتفوق والابداع والمساهمة في انشاء جيل متمكن بالبرمجة والذكاء الاصطناعي.