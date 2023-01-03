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منة عرفة.. مذيعة


قررت الممثلة منة عرفة خوض تجربة تقديم البرامج التلفزيونية لأول مرة. والبرنامج الذي كانت تستعد له منة عرفة لمدة عامين سيكون اجتماعياً ترفيهياً، وبشكل مختلف. من ناحية أخرى، تشارك منة عرفة في موسم رمضان 2023، من خلال مسلسل «أم البنات» مع الفنانة سهير رمزي، كما تشارك في عمل آخر خلال السباق الرمضاني، لكنها لم تفصح عن تفاصيله بعد.
وكان آخر أعمال منة عرفة مسلسل «شارع 9»، الذي عُرض في يناير الماضي، بطولة: رانيا يوسف، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، وهدى الأتربي، من تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، وإنتاج «الهرم للإنتاج الفني» للمنتج محروس المصري، ومنصة «وياك».


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