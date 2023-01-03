نوال الكويتية تحيي ليلة طربية على مسرح الدانة الشهر الحالي

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أعلن مسرح الدانة، الوجهة البارزة لاستضافة الفعاليات الترفيهية الحية في مملكة البحرين، عن طرحه بيع تذاكر حفل الفنانة الكويتية القديرة نوال رسميًا، حيث من المقرر أن تقام أمسية طربية حصرية الجمعة الموافق 20 يناير، وستتضمن الاستمتاع الحي بروائع من أغاني الفنانة الأسطورية نوال الكويتية.

يأتي هذا الحفل المرتقب بعد نجاح أمسية العيد الوطني التي أقُيمت مؤخراً كجزء من فعاليات موسم أعياد البحرين، وقد شهدت الأمسية الوطنية ساعات من الطرب الأصيل والأداء الاستثنائي بحنجرة نخبة من أساطير الفن الخليجي، وهم الفنان مطرف المطرف والفنان عبدالله الرويشد والفنان نبيل شعيل، حيث اعتلوا مسرح الدانة وبثوا أجواء من المرح والفن والأصالة والروح الوطنية إحياءً لاحتفالات المملكة باليوم الوطني ويوم جلوس جلالة الملك المعظم حفظه الله. وبهذه المناسبة، قال السيد شين تشالمرز الرئيس التنفيذي لمسرح الدانة: «إننا متشوقون لاستضافة الفنانة الخليجية القديرة نوال الكويتية على مسرح الدانة، وذلك من منطلق حرصنا الدائم لتقديم أفضل العروض الموسيقية والفنية والفعاليات الترفيهية في المملكة. ونحن على ثقة بأن أمسية الفنانة نوال ستكون مكسباً للمسرح وأمسية لا تُنسى بالنسبة للعديد من عشاق الفن الطرب الخليجي الأصيل، متطلعين لإثرائكم بليلة لا تُنسى ومواصلة استضافة المزيد من الفنانين المحليين والإقليمين والعالميين».

