أقوى أفلام سنة 2022 وأفضلها.. خلقت الحدث

إضاءات

كعادة كل سنة، لابد أن تجد أفلاماً سيئة وأخرى عادية، ثم تجد تلك الأفلام التي خلقت الحدث وكانت أعمالاً سينمائيةً فريدةً تستحق المشاهدة. عام 2022 يتميز بأفلام عديدة، لذا سنحاول أن نستعرض في هذه القائمة أفضل الأفلام التي صدرت حتى الآن.

The Exit

تدور قصة هذا الفيلم الذي يدور في إطار من الجريمة والغموض خلال عاصفة ثلجية تقطع الطريق على مجموعة من الأشخاص الغرباء في مطعم معزول في الجبال، فجأة تكتشف امرأة من بين هؤلاء العالقين أن هناك طفلة صغيرة مُختطَفة ومُخبأَة في سيارة أحد هؤلاء الغرباء.

Top Gun: Maverick

بعد أكثر من ثلاثين عاماً من الخدمة كأفضل طياري البحرية، يعود بيت ميتشل لحيث ينتمي، متخطياً جميع الحدود كطيار شجاع تجريبي متهرباً من التقدم في الرتبة، الشيء الذي سيُعاقب عليه بنحو لم يكن يرغبه فيه. يعتبر هذا الفيلم من الأفلام التي تعتبر أجزاء ثانية نادراً ما تتفوق على جزئها الأول، فبالرغم من أن الفيلم الأول Top Gun من عام 1986 الذي كان تجربة سينمائية فريدة ومختلفة مليئة بالأكشن والتشويق

Fall

صديقتان مقربتان اسمهما بيكي و هانتر يذهبان في رحلة تسلق إلى برج إذاعي لاسلكي طوله 610 أمتار وسط الصحراء بعيداً كل البعد عن المُساعدة، ولسوء حظهمها ستعلقان هناك في الأعلى بدون أي وسيلة للهبوط.

Avatar: The Way Of Water

يعيش الآن جايك سالي مع عائلته الجديدة على كوكب باندورا في سعادة، لكن عندما يعود خطر سابق مألوف لإنهاء ما تم بدأه من قبل، سيتوجب على جايك العمل مع نيتيري وجيش مخلوقات النافي من أجل حماية كوكبهم.

كنا نتوقع أن يكون هذا الجزء الثاني لفيلم Avatar عادياً ولن يخلق الشيء الجديد، وذلك راجع لأننا كنا نظن أن الإبهار والروعة التي قدمها الجزء الأول عام 2009 وصلتا لمستوى لم نعد نرى أنه يمكن التفوق عليهما، لكن لحسن الظن فقد كنا مخطئين.

Prey

أول الأحداث لمخلوقات بريداتور لأول مرة عند وصولها لكوكب الأرض خلال حقبة شعب الكومانتش قبل 300 سنة، حيث نعيش الأحداث مع محاربة ماهرة اسمها نارو تقاتل من أجل حماية قبيلتها من هذه المخلوقات الأكثر تطوراً على كوكب الأرض عندها.

Smile

بعد حضورها حادثة غريبة وصادمة متعلقة بمريضة لها، تبدأ الدكتورة روز كوتر عيش أحداث مخيفة لا تستطيع تفسيرها، لذلك سيتوجب عليها مواجهة ماضيها المضطرب من أجل النجاة والهرب من واقعها الجديد والمرعب. تتميز أفلام الرعب بكونها أعمال سينمائية تتمحور في غالبها حول كيان شرير يحاول قتل أبطال القصة.

The Batman

في عامه الثاني في مكافحة الجريمة، يكشف باتمان عن الفساد الذي ينخر مدينة غوثام والذي يكتشف أنه متصل بعائلته بينما يواجه قاتل متسلسل معروف باسم ريدلر.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

سيسافر هذه المرة المحقق الشهير «بينويت بلانك» إلى اليونان من أجل قضيته الجديدة التي سيحقق في خباياها ويكتشف المجرم.

Troll

تجري أحداث هذا الفيلم في جبال الدوفر النرويجية حيث هناك شيء ضخم استيقظ بعد آلاف السنين وهو محبوس. هذا المخلوق الهائل سيحطم أي شيء أمامه وهو متوجه للعاصمة أوسلو باحثاً عن شيء هناك.

Grimcutty

يتوجب على فتاة مراهقة وأخوها الصغير إيقاف تحد مرعب وخطير بدأ على الانترنت وانتشر إلى الحياة الواقعية بفعل هيستريا سببها آباؤهما.

The Adam Project

الطفل آدم ريد عمره 13 عاماً، لا يزال حزيناً بسبب الموت المفاجئ لوالده قبل عام، وذات ليلة يذهب إلى مرآب منزله ليجد قائد طائرة مجروحاً ومختبئاً هناك. هذا الطيار الغامض سيكتشف الطفل أنه هو نفسه لكن من المستقبل، حيث إنه خاطر بكل شيء من أجل أن يسافر عبر الزمن إلى الماضي في مهمة سرية. الاثنين معاً يشرعان في مغامرة نحو الماضي لإيجاد والدهما وتصحيح الأمور وإنقاذ العالم كذلك.

The Lost City

كاتبة انعزالية في مجال الروايات الرومانسية تقوم بجولة للتسويق لكتابها الجديد مع مساعدها غريب الأطوار، لكن يجدا أنفسهما في محاولة اختطاف تأخذهما في مغامرة خطيرة عبر الغابات.

إذا كنت تبحث عن فيلم يجمع بين الكوميديا والمغامرة والتشويق فلا تبحث بعيداً، حيث يقدم فيلم The Lost City التركيبة المثالية لقضاء ليلة سينمائية ممتعة ومسلية كثيراً.