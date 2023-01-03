الموسم السابع من «Outlander»

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أصدرت شبكة «Starz» مقطعًا دعائيًا للموسم السابع من مسلسلها الناجح «Outlander».

قدمت Starz لمحبي الدراما الشهيرة هدية خاصة يوم الجمعة قبل عطلة عيد الميلاد ، معلنة عن عودة الموسم السابع من المسلسل جنبًا إلى جنب مع بعض الأشياء الجيدة ذات الصلة. أصدرت الشبكة اعلاناً ترويجياً أكد أن الموسم الجديد من المقرر أن يبدأ في صيف عام 2023.

سيتبع الموسم السابع أحداث الرواية السابعة لسلسلة كتب Outlander للمؤلفة ديانا جابالدون بعنوان «An Echo in the Bone».

في المقطع الدعائي التشويقي ، يمكننا أن نرى أن الثورة الأميركية على قدم وساق ، مع ظهور شخص مجهول وهو يسحب إعلان الاستقلال.

تقول شخصية جيمي فريزر في الاعلان: «أحلم بالماضي». «لماذا لا أحلم بالمستقبل؟».

