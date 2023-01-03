موسم ثانٍ من مسلسل «Wednesday»

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بعد النجاح الكبير لجزئه الأول، نشرت وسائل إعلام صحافية تقارير تشير إلى استعداد نتفلكيس لإنتاج موسم ثان من مسلسل الرعب «وينسداي» Wednesday، عقب تصريح للمسؤول عن المسلسل في نتفليكس في الولايات المتحدة وكندا بيتر فريدلاندر قال فيه إن «التجديد لموسم جديد قد يأتي عاجلاً وليس آجلاً».? ووسط غياب تأكيد رسمي من نتفليكس حول التحضير لموسم ثان، ألمح بيتر فريدلاندر خلال تصريح لمجلة فارايتي إلى التلميح لذلك دون تحديد المزيد من التفاصيل مكتفياً بالإشارة في تصريح لمجلة فارايتي بأنه «متفائل» بالمزيد من المواسم التي سيُمنح لها الضوء الأخضر قريباً». بدورها نقلت مجلة ديدلاين عن مصادر أمس أنه من المتوقع الإعلان عن الموسم الجديد في بداية 2023. وسرعان ما تناقلت المواقع الفنية الأجنبية هذا الخبر مخمنة الأبطال الذين سيشاركون في العمل الجديد وموعد طرحه على نتفليكس. وبحسب موقع ديدلاين، وصل مسلسل «وينسداي» لأكثر من مليار ساعة مشاهدة بعد 20 يوماً فقط من صدوره، ليصبح ثاني أكثر العروض الأميركية شهرة على نتفليكس بعد الموسم الرابع من Stranger Things. وجاء الموسم الأول من سلسلة الرعب الكوميدية «وينسداي»، استكمالاً لسلسلة أفلام The Adams Family، ويتناول المسلسل الجديد المكون من ثماني حلقات قصة فتاة مراهقة غريبة الأطوار تؤدي شخصيتها جينا أورتيغا، تورّطت في حل لغز جريمة قتل كبير بعد انتقالها للإقامة في مدرسة للسحرة. وكانت منصة نتفليكس قد استبقت انطلاق حلقات المسلسل، بعرض فيديو لرقصة وينزداي آدامز بطلة مسلسل، فاحتلت المرتبة الأولى ضمن الـTOP 10 على المنصة في عدد من الدول العربية، والعالم، واصفين أداء أروتيغا بالمُبهر. يُذكر أنّ مشروع مسلسل Wednesday كان قد بدأ العمل عليه قبل وقت طويل من قيام أمازون بشراء MGM، حيث قام بيرتون وصاحب العرض ألفريد غوف ومايلز ميلار باللكشف عن المشروع في أكتوبر 2020، قبل أن تطلبه نتفليكس رسمياً في فبراير 2021 بحسب 24.ae.

