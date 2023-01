Top Movies

إضاءات

Avatar: The way of water فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج جامز كاميرون والنجوم: سام وورشنغتون وذوي سالدانا وسيغورني ونفز.

Puss in Boots: the Last Wish فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي. للمخرج جويل كراوفورد. والنجوم: انطوينو بانديراس وسلمى حايك وهارفي غولين.

Black panther: Wakanda Forever فيلم أكشن ومغامرات ودراما. للمخرج رايان كوغلر. والنجوم: شادويك جوسمان وتينوش هوبرتا وليتشيارايت.

Whitny Houston: I wanna Dance With Somebody فيلم سيرة ذاتية ودراما وموسيقى. للمخرج كاسي ليمونز. والنجوم مثل: نعومي آكي وستانلي تيوشي وآشتون سانديرس.

BabyLon فيلم كوميدي ودراما وتاريخي. للمخرج دامين شازيلي. والنجوم: براد بيت ومارغوت روبي وجين سمارت.

Violent Night فيلم أكشن وكوميدي وجريمة. للمخرج تومي وبر كولا. والنجوم: ديفيد هاربور وجون ليجويزامو وأليكس هاسل.

The Whale فيلم دراما. للمخرج دارين آرونوفسكي. والنجوم: بريندان فراسير وسادي سينك وتي سيمبكنس.

The Fabelmans فيلم دراما. للمخرج سيتفن سبيلبرغ. والنجوم: مايكل ويليامز وغابريل لابيل وبول دانو.

Strange World فيلم رسوم متحركة وأكشن ومغامرات. للمخرج دون هول. والنجوم: جيك جلنيفهال ودينيس كويد ولوسي لو.

The Menu فيلم كوميدي وإثارة ورعب. للمخرج مارك ميلود. والنجوم: أنيتا تايلور ورالف فاينس ونيكولاس هولت.