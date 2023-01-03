حكومة نتانياهو تدشن أجندتها باقتحام الأقصى

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير استهلال اعماله الحكومية باقتحام المسجد الأقصى وهو ما حذرت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» من تفجير الاوضاع في المنطقة.

وذكرت هيئة الإذاعة الرسمية «كان» أن مكتب بن غفير أبلغ، الشرطة بأن الوزير يعتزم دخول المسجد الثلاثاء أو الأربعاء. وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن هذا الاقتحام يثير مخاوف من رد فعل فلسطيني عنيف. وذكرت «كان» أنه من المقرر أن تناقش الشرطة الطلب، الاثنين، على مستوى عال. وأشارت إلى أن حقيقة تسريب أنباء الطلب قد تعني تأجيل الزيارة من أجل تجنب الاضطرابات الفلسطينية. وتضع الشرطة الإسرائيلية سياسات يومية في الموقع المقدس مما قد يعطي بن غفير نفوذا كبيرا على الترتيبات في موقع لطالما كان نقطة اشتعال.

في المقابل قالت قناة عبرية رسمية، امس إن حركة «حماس» في قطاع غزة وجهت عبر مصر والأمم المتحدة «رسالة قوية» إلى إسرائيل حذرت فيها من إقدام بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى. ونقلت قناة «كان» التابعة لهيئة البث الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية لم تسمها أن «حماس بعثت برسالة قوية عبر مصر والأمم المتحدة بخصوص نوايا بن غفير». وحمّلت «حماس»، مساء الأحد، «الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن أي تداعيات مترتبة على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى». واعتبرت الحركة في بيان للمتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع أن «إعلان المجرم بن غفير نيته اقتحام المسجد الأقصى يعكس غطرسة حكومة المستوطنين الفاشية ونواياها المبيتة لتصاعد الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى بهدف تقسيمه»، وفق «قدس برس». وحذر القانوع من أن «التصعيد في المسجد الأقصى يمثل صاعق تفجير وستتحمل حكومة الاحتلال نتائج ذلك». على صعيد اخر عاشت بلدة كفر دان قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة ليلة عصيبة، امتدت حتى ساعات صباح امس بعد أن اقتحمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدججا بالسلاح والآليات والجرافات قاصدا هدم منزل منفذي عملية حاجز الجلمة في سبتمبر الماضي التي قتل فيها ضابط إسرائيلي. وفي حدث وصف بأنه الأكثر عنفا سلط الاحتلال على كفر دان ومع أول أيام العام الجديد 2023 صنوفا مختلفة من ألوان قهر وتعذيب الشعب الفلسطيني، فقتل شابين وجرح 5 آخرين أحدهم وصفت جراحه بالحرجة وهدم منزلي أحمد وعبد الرحمن عابد وشرد عوائلهما، واعتقل واحتجز عشرات المواطنين. وبذلك سجلت كفر دان أول عملية هدم وتشريد سنة 2023. وبدأت أحداث اقتحام كفر دان ليل الاحد الاثنين حيث توغلت آليات الاحتلال إلى منازل الشهيدين بالحارة الغربية بعد أن طوَّقت القرية والحي بأكمله، وداهمت المنزلين وأخرجت عوائلهما إلى العراء وسط أجواء قاسية من البرد الشديد، وشرعت بهدمهما دون سابق إنذار. وبينما كانت القوات الإسرائيلية تحاصر المنازل وتعمل على هدمها وقعت مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال وشبان القرية والقرى المجاورة الذين هبَّوا للدفاع عنها والتصدي لعملية الاقتحام، إذ أطلقت قوات الاحتلال الذخيرة بمختلف أنواعها لا سيما الرصاص الحي تجاه المواطنين. وبعد منتصف الليل بدقائق، بدأت إصابات الفلسطينيين تصل تباعا لمشفى ابن سينا بمدينة جنين حيث قتل فؤاد عابد (18 عاما) ومحمد حوشية (22 عاما) من بلدة اليامون المجاورة.

في حين فتحت قوات الاحتلال النيران وبشكل عشوائي صوب المتظاهرين.

