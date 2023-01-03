السيسي يحذِّر نتانياهو من «تعطيل» الاستقرار الإقليمي

عربيات ودوليات

هاتف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الأحد، وتحدثا حول تشكيل حكومته الجديدة.

وحسب تقرير للقناة الـ 13 الإسرائيلية ، حذر الرئيس السيسي، نتانياهو من مغبة اتخاذ إسرائيل أي قرار قد يؤدي لتصعيد التوتر في المنطقة، وتعطيل الاستقرار الإقليمي. داعياً لتجنب أي قرارات قد تؤدي لتوتر، مؤكداً على جهود القاهرة المستمرة للحفاظ على السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وعاد نتانياهو للسلطة، الخميس، في ولاية سادسة غير مسبوقة لرئيس وزراء إسرائيلي، ليتولى رئاسة الحكومة المحافظة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد البالغ 74 عاما.

وقد يتسبب التوسع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية المحتلة إلى زيادة التوترات المتفاقمة بالفعل بين إسرائيل والفلسطينيين وإزعاج المجتمع الدولي.

وتعتبر معظم دول العالم بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير شرعي وعقبة أمام السلام.

