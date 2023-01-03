عدوان إسرائيلي جديد استهدف مطار دمشق الدولي

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دمشق- الوكالات: اعلن الجيش السوري امس عن ان إسرائيل نفذت ضربة صاروخية على مطار دمشق الدولي ما تسبب في «خروجه عن الخدمة» مؤقتا. وقال الجيش السوري في بيان: «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه» وقال الجيش إن صواريخ أصابت أيضا أهدافا في جنوب دمشق ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد القوات المسلحة السورية ووقوع بعض الخسائر المادية.

وقالت وزارة النقل في بيان عبر الإنترنت إن عمالا أزالوا الحطام الناجم عن الضربات وإن الرحلات الجوية استؤنفت بحلول الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق، قال مصدران من أجهزة استخباراتية بالمنطقة إن الضربات استهدفت موقعا تابعا لفيلق القدس الإيراني والفصائل الداعمة له بالقرب من المطار. ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي على الهجوم.

وفي العام الماضي كثفت إسرائيل ضرباتها على مطار دمشق الدولي ومطارات مدنية أخرى بزعم عرقلة استخدام طهران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لإيصال الأسلحة إلى حلفائها في سورية ولبنان.

وأوقفت سورية الرحلات الجوية من المطار وإليه في يونيو لما يقرب من أسبوعين بعد أن ألحقت الضربات الإسرائيلية أضرارا جسيمة بالبنية التحتية بما شمل مدرجا وأحد الصالات. وأطلقت إسرائيل صواريخ على مطار دمشق الدولي مرة أخرى في سبتمبر عندما ضربت أيضا ثاني أكبر مطار مدني في البلاد في مدينة حلب شمال سورية ما أخرجه من الخدمة لعدة أيام.

ووفقا للقانون الدولي فإن استهداف المطارات المدنية يصنف جريمة حرب.

