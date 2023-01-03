مقتل ألف مدني في سورية خلال 2022

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا رصد حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية خلال عام 2022، واحتلت فيه محافظة حلب المرتبة الأولى بنسبة تقارب 21% من إجمالي القتلى.

ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني.

وحسب التقرير، فإن 1057 مدنياً قتلوا في سورية خلال العام الماضي، بينهم 251 طفلاً و94 امرأة، و133 من الضحايا بسبب التعذيب.

وكانت حصيلة الضحايا في محافظة حلب هي الأعلى بنسبة تقارب 21% وفق التقرير الحقوقي كما حلت محافظة درعا ثانياً بنسبة تقارب 19% تلتها إدلب بقرابة 14%.

وقال تقرير الشبكة السورية إن القوات الروسية مسؤولة عن مقتل 17 مدنيا، بينهم 8 طفلا وسيدة واحدة، خلال العام المنصرم. وأفاد بمقتل 9 مدنيين على يد تنظيم «داعش» و11 مدنيا بينهم طفلان وسيدتان على يد «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) و24 مدنيا بينهم 7 أطفال و5 سيدات على يد فصائل المعارضة المسلحة، و76 مدنيا بينهم 11 طفلا و6 سيدات على يد قوات سورية الديموقراطية «قسد» المشكلة أساسا من مليشيات كردية، إضافة إلى مقتل 724 مدنيا بينهم 193 طفلا و73 سيدة على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير الذي جاء في 30 صفحة، أن جريمة القتل اتخذت نمطا واسعا ومنهجيا من قبل قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيدا بعد دخول أطراف عدة في النزاع. كما أكد أن السلطات في سوريا لم تسجل مئات آلاف المواطنين القتلى منذ عام 2011 بالسجل المدني وأن شهادات الوفاة لم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواءً على يد القوات الحكومية أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسريا.

