مصر.. ساويرس ينفي اعتذاره لإعلاميين بعد «صورة التطبيل»: كلام فارغ

عربيات ودوليات

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أمس، على نبأ اعتذاره لإعلاميين مصريين بعد السجال الذي دخل فيه مع عدد منهم إثر تعليقه على «صورة التطبيل» التي أثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجه أحد المغردين سؤالا لساويرس، عبر «تويتر»، حول رأيه في نبأ عن اعتذاره للإعلاميين خلال حفل خاص في الجونة، ليرد ساويرس قائلا: «كلام فارغ».

ودخل ساويرس، الأسبوع الماضي، في سجال مع إعلاميين مصريين، بعد تعليقه على صورة مزيفة ساخرة لعدد من الإعلاميين يدقون الطبول، في إشارة لكلمة «التطبيل» التي يستخدمها مصريون لاتهام الإعلاميين بالمبالغة في دعم وتأييد النظام. ونشر أحد المغردين، صورة لأشخاص يدقون الطبول، ووضع مكان رؤوسهم صور الإعلاميين عمرو أديب وأحمد موسى ومصطفى بكري وتامر أمين ومعتز بالله عبدالفتاح ومحمد الباز، وعلق ساويرس على الصورة قائلا: «فيه واحد ناقص». وأثار تعليق ساويرس غضب بعض الإعلاميين الموجودين في الصورة المزيفة، وردوا بالهجوم على ساويرس. وقال عمرو أديب ساويرس: «إحنا مكسبناش من التطبيل قد ما أنت كسبت من تطبيلك يا نجيب. جايز تطبيلنا كان له أصوات إنما تطبيلك كان له أبراج ودولارات ويا خسارة وعجبي».

وقال أحمد موسى: «عيب عليك يا نجيب، نحن ندافع عن وطن وشعب، لن ننسي دورك وقناتك في 2011، التي استخدمتها لضرب القوات المسلحة والشرطة والقضاء، رغم أنك أكثر من كون الثروات في عهد الرئيس الراحل مبارك، هذا هو نجيب مصلحته أولا.. عيب عليك يا نجيب.. وما خفي أعظم».

ورد ساويرس على موسى قائلا: «شرف لي أني كنت في ثورة 25 يناير وستظل نقطة فارقة في تاريخ مصر رغم إنها سرقت.. لعزوف شبابها عن السياسة وسيئاتها».

من جانبه، قال الإعلامي محمد الباز، عبر حسابه على فيسبوك، إن «ساويرس رجل يعاني من فراغ كبير... ولأنه بيعاني من فراغ فتلاقيه من وقت للتاني يمارس شكلا من أشكال التفاهة»، بحسب تعبيره.

