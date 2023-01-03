كوريا الشمالية تقيل ثاني أعلى مسؤوليها العسكريين

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سيول - الوكالات: ذكرت وسائل إعلام رسمية، امس أن كوريا الشمالية أقالت باك جونغ تشون، ثاني أقوى مسؤول عسكري في البلاد بعد الزعيم كيم جونغ أون.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن باك، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم وسكرتير اللجنة المركزية للحزب أُقيل وحل محله ري يونغ جيل في الاجتماع السنوي للجنة الأسبوع الماضي.ولم تذكر الوكالة سبب الإقالة. ودأبت بيونغيانغ على تغيير قادتها، ويمثل التجمع الحزبي في نهاية العام فرصة للإعلان عن تعديلات في المناصب وقرارات سياسية رئيسية أخرى. وأظهرت لقطات تلفزيونية باك وهو جالس في الصف الأول من المنصة ورأسه لأسفل خلال الاجتماع، بينما رفع أعضاء آخرون أيديهم للتصويت على بعض القضايا. وظهر مقعده فيما بعد شاغرا. في غضون ذلك أفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أن جيش البلاد يعتزم إنشاء قسم جديد للاستجابة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى من كوريا الشمالية. وجاء ذلك، بعد يوم واحد من تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بزيادة إنتاج الرؤوس النووية بشكل كبير. ونقلت «يونهاب» عن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قوله إن سول وواشنطن تبحثان إجراء مناورات نووية مشتركة.