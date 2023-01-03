تباين عائلي - حزبي حول ترشح بايدن في 2024

عربيات ودوليات

ذكرت وسائل اعلام اميركية ان الرئيس جو بايدن، لم يتخذ بعد القرار حول إعادة الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في عام 2024. وبحسب ما أفادت به صحيفة «بوليتيكو» مع الإشارة إلى مصادرها الخاصة، يواصل بايدن مناقشة هذا الأمر مع العائلة، والأصدقاء، ومجموعة صغيرة من الحلفاء السياسيين.

ويشار إلى أن السيدة الأولى جيل بايدن تدعم مشاركة زوجها في السباق الرئاسي المقبل لكن عدداً من الديموقراطيين قلقون بشأن تقدم بايدن في السن. ومع ذلك، تقول المصادر إن هناك «احتمالاً كبيراً ومتزايداً» بأن بايدن سيقوم بالترشح مرة أخرى، وسيتم الإعلان عن ذلك أبكر من المتوقع.

