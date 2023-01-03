إيران: وقعنا اتفاقيات أمنية مع السعودية و«الجوار»

عربيات ودوليات

الدوحة - طهران - الوكالات: قالت إيران إنها وقعت اتفاقيات أمنية مع بعض دول الجوار، ومن ضمنها السعودية، مشيرة إلى أن يدها ممدوة للحوار مع الرياض.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي رضا عنايتي: إن بلاده أحرزت «تقدماً في جولات الحوار مع السعودية»، وإن أبواب طهران مفتوحة لعودة العلاقات بين البلدين.

وأوضح، في مقابلة مع قناة «الجزيرة» القطرية، أن الحوار مع السعودية «في خطواته الأولى، ونريد علاقات حسنة مع دول الجوار»، مضيفاً: «نشد على الأيادي السعودية الممدودة للحوار معنا».

كما أكد أن اللقاء الذي جمع وزير خارجية إيران ونظيره السعودي على هامش مؤتمر «بغداد 2»، الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان في ديسمبر الماضي «كان ودياً».

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قال في 21 ديسمبر الماضي، إنه تبلغ من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان «استعداد المملكة لاستمرار الحوار مع إيران».

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه تم إجراء محادثة إيجابية قصيرة بين وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش قمة «بغداد-2»، الشهر الماضي، تضمنت مناقشة بشأن القضايا القنصلية.

وأوضح متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحافية، أمس أنه «على هامش قمة بغداد -2، الشهر الماضي، في الأردن، جرت محادثة قصيرة بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس المصري، وكانت المحادثة إيجابية وتتضمن اهتماما لمواصلة المحادثات، كما أجريا مناقشات ثنائية بخصوص القضايا القنصلية».

وأضاف كنعاني أن «الحكومة العراقية أبدت استعدادها للمساعدة في تشكيل حوار بين إيران ومصر ونحن نرحب بهذه المبادرات الإيجابية».

وفي وقت سابق، قال السفير عزت سعد، الرئيس التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن العلاقات بين مصر وإيران ليست طبيعية على أي حال، نظرا لأن هناك العديد من الملفات التي تقف عائقا في طريق تطبيع تلك العلاقات، والوساطة العراقية التي يجري الحديث عنها بعد مؤتمر بغداد 2 في الأردن، ربما تفتح الباب لبداية مشاورات.

وأضاف في اتصال مع وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، أن «هناك العديد من القضايا الخلافية بين القاهرة وطهران بعضها يرتبط بالعلاقة الخاصة بين إيران وعناصر من تنظيم الإخوان، هذا بالإضافة إلى عدم احترام طهران لمبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، ومع هذا فإن هناك مكون مهم في السياسة الخارجية المصرية يتعلق بالتعاون والانفتاح على الجميع وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية».

