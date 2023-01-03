«الناتو» يحذر من اجتياح روسي بري لأوكرانيا

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: دعا الأمين العام لحلف شمال الاطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، امس إلى الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا. وقال في مقابلة صحافية، إن روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا، وإن الدلائل تشير إلى أن موسكو تستعد لشن هجوم بري جديد واسع النطاق. وشدد الأمين العام لحلف «الناتو» على أن شروط اتفاق تسوية النزاع ستعتمد على الوضع في ساحة المعركة مؤكدا ضرورة مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل إقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات والاعتراف بأوكرانيا كدولة أوروبية مستقلة وذات سيادة.

في غضون ذلك اعلنت حالة التأهب في العاصمة الاوكرانية كييف مع تعرضها فجر امس لهجوم جوي، وقالت القوات الأوكرانية إن دفاعاتها أسقطت 41 مسيرة روسية بأنحاء البلاد، بينما قالت روسيا إنها استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية. وتتعرض كييف منذ 4 أيام لموجات متتالية من الصواريخ والمسيرات الإيرانية وأكدت الإدارة العسكرية انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة بسبب القصف الروسي، وطالبت السكان بالبقاء في الملاجئ. وأضافت في بيان نُشر على مواقع التواصل «الخطر مستمر في منطقة كييف! قوات دفاعنا الجوي تعمل على الأهداف الشيء الأساسي الآن هو التزام الهدوء والبقاء في الملاجئ إلى حين توقف الإنذار».وأشارت القوات الجوية إلى أن المعدات العسكرية التي يرسلها الحلفاء باتت تساهم في حماية الأجواء الأوكرانية بشكل أكثر فعالية. وبدوره، قال عمدة مدينة دنيبرو نيكولا لوكاشوك إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت صاروخا روسيا بعيد المدى وثلاث طائرات مسيرة من طراز شاهد إيرانية الصنع، كانت تحاول استهداف منشآت حيوية في المدينة. في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت مستودعات ومصانع ومراكز إطلاق المسيرات الهجومية الأوكرانية. وأضاف المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أنه تم القضاء على 300 عسكري أوكراني في محاور عدة،كما تم إحباط خطط أوكرانيا لتنفيذ «هجمات إرهابية» ضد روسيا في المستقبل القريب. كما أعلن الجيش الروسي مواصلة هجومه على منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، حيث تتركز حالياً المعارك بمعظمها.

