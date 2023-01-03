اليابان ترصد مسيرة عسكرية صينية قرب جزرها

عربيات ودوليات

طوكيو - الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن قواتها رصدت طائرة عسكرية صينية من دون طيار قرب اثنتين من جزرها الجنوبية في أول أيام العام الجديد، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين. وأشارت الوزارة، في بيان إلى أنها حددت موقع المسيرة الصينية قرب جزيرتي أوكيناوا ومياكوجيما. وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية أن المسيرة الصينية من طراز «دبليو زد-7» وأضاف بيان الوزارة أن قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية استعدت بطائراتها المقاتلة، لكن المسيرة الصينية لم تخترق المجال الجوي للبلاد. يشار إلى أن طوكيو أقرت قبل أسبوعين أكبر خطة إنفاق عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية بقيمة 320 مليار دولار، كما قامت بمراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية في مواجهة الصين.