آراء

عام يمضي كلمح البصر فسلام على عامٍ من العمر قد مضى، حمل معه ابتسامة بوليد وتوديع فقيد ومصافحة مودع واحتضان قادم وموعد كتبه القدر وميعاد مر ثم اندثر، عام مليء بالمتناقضات يطوى لتبدأ صفحة جديدة من أعمارنا فما عسانا أن نقول سوى كلمة تسامحوا وسامحوا أنفسكم على جرحٍ جاء من قريب أو غريب. تذكروا أن الحياة لا تستحق عناء الخصام ومشقة الخلاف.

شيدوا بيوتاً من السعادة ينعم بها أحبابكم، لا تلتفتوا إلى من ينظر إلى الحياة على أنها معركة تنتهي بمنتصر أو مهزوم. افتحوا نوافذ قلوبكم لتسع حب الجميع.

اتخاذ القرار

ابدأ عامك بقرار وليكن أول القرار فكرة لا تنظر إلى صعوبتها بل كن جاهزاً لتطبيقها فقط قرر أولاً.

اجعل قرارك شغلك الشاغل ورتب أولويات القرار وجهز أدوات القرار وابدأ بأولى خطوات القرار.

دوِّن قرارك واكتبه مرارا وتكرارا حتى يصبح واقعاً وجزءاً من أهدافك المستقبلية.

لا تتوقف وتتردد عند أول عائق قد يمنع تحقيق الهدف.

اقفز بأفكارك على المحبطات التي قد تعيق هدفك.

نظم وقتك ليكون متوافقا مع هدفك.

اعلم أن الاهداف درجات منها البسيط ومنها المتوسط ومنها المعقد.

كن جاهزاً للمفاجآت التي قد تعطل تحقيق الهدف وتجاوزها وعاود الكرة والمحاولة.

إضاءة نفسية

لا تنشغل بتحقيق أهداف غيرك وتكتشف في نهاية المشوار أنك لم تحقق أهدافك.

الترد مقبرة الانجاز

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمةٍ

فإن فساد الرأي أن تترددا

