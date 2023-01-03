آراء

تعتمد الكيانات المحترفة منهجية «الممارسات الأفضل» والغاية منها مشاركة الكيانات من نفس القطاع النشاط والأعمال والمشاريع والآليات الناجحة بهدف استفادة الغير منها، وقد تكون هذه المنهجية هي الطريق الأسرع والأضمن لأن معالم نجاح هذه الممارسات نراها قد تحققت وأثبتت نجاحها، وكم هي المؤتمرات العالمية في قطاعات متفرقة تهتم وتستعرض الممارسات الأفضل وخلالها تشارك كيانات في تقديم ممارساتها الناجحة الخاصة بهدف رفع مستوى القطاعات التي تخصهم، وتبني هذه النجاحات في كيانات أخرى.

شهدت السنوات القريبة نجاحات باهرة في عدد من دول الخليج، وكمْ أتمنى بأن توثق هذه النجاحات بصورة يستفيد منها أشقاؤها، فكما استفادت دول كثيرة من ممارسات الكويت في العهد السابق فلماذا لا تستفيد الكويت اليوم من إنجازات أشقائها وتبني الممارسات الأفضل.

نأخذ نفسا عميقا،،،

للاستفادة من هذا النموذج نحتاج تنسيقا على المستوى الحكومي وبأعلى المستويات وقد يقود مجلس التعاون الخليجي أو هيئة تنبثق منه لمتابعة هذا التنسيق لاختيار عناصر مهمة تحتاج أن نختار الممارسات الأفضل لها بهدف دعم البلد الذي يحتاج تطبيق هذه الممارسات، ومن أهم هذه العناصر:

? تطوير الآليات والخدمات

? صناعة الاستراتيجية وتحقيقها

? إدارة المشاريع

? التحول الرقمي

? الحكومة الإلكترونية

? تنويع الدخل

? تطوير العنصر البشري وتهيئة القياديين

? الأمن المعلوماتي

كم هو جميل لو بدأت الكويت هذه المبادرة في رحلة تحقيق الرؤية من المؤكد تحتاج المساندة وتبني الممارسات الأفضل لتحقيقها.

