الدراما الكويتية في الميزان

آراء

تُعتبر الـــدراما التلفزيونية من أكثر أدوات التغيير الاجتماعي فاعليةً في العصر الحديث لما تتميز به من خصائص تفيد الانتشــــار الجماهيري للتلفزيون من أدوات الجذب والتشويق والاثارة وأصبحت تؤثر في المجتمع المُتلقي سلباً وايجابا وُتشكل اتجاهات الرأي العام ما يؤكد ضرورة اتجاه الدراسات الاعلامية اليها لتشارك في تغير العادات السلوكية وتعديل القيم الأخلاقية والحفاظ عليها من خلال تقديم القدوة والأنماط الانسانية السليمة ومعالجة المشكلات الاجتماعية بطريقة غير مباشرة تحقيقاً للرسالة الاعلامية الهادفة في المجتمع . والدراما التلفزيونية الكويتية عبر تاريخها الطويل الذي بدأ مع بداية الارسال التلفزيوني في أوائل الستينيات من القرن الماضي ظلت تقدم النماذج المتكررة من خلال الدراما التعليمية التربوية والوطنية التي تحمل القيم الأخلاقية منذ أن كان البث على الهواء مباشرة أيضاً من خلال المسلسلات والافلام التي عُرضت فيما بعد استطاعت أن تقدم أعمالا مختلفة تُجسد لقيم الخير والحق والجمال المتأصلة فى المجتمع الكويتي الأصيل حفاظاً على آمنه وسلامته.

وتحظى الدراما التلفزيونية عموما بتأثير ملحوظ في تغيير السلوك الانساني، وهذا الأمر الذي لا يستطيع أي فن أن يجاريه في هذا الشيء، فالدراما تملك تأثيراً فاعلاً في توجيه الرأي العام، وتُعرف الدراما بأنها جنس أدبي مكتوب يقصد منه انجاز عمل ما، في حين عرفها أرسطو بأنها (المحاكاة)، لكن، باختصار مفهوم الدراما يقوم على عنصر التمثيل الذي يستخدم الانسان فيه فكره واحساسه صوتاً وصمتاً حركة وسكوناَ، فالدراما تستقي مادتها من الحياة لأنها فن انساني يرتبط بمشاكل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والأخلاقية.

عرفت الكويت الدراما التلفزيونية مع مصر، وسورية، والعراق، ولبنان، ومع بداية البث التلفزيوني في العالم العربي كانت الكويت سباقة، اذ عرفت الكويت البث التلفزيوني مطلع الستينيات بشكل رسمي حيث اشترت الحكومة جهاز البث من أحد التجار في عام 1951، وتم انشاء منظومة تلفزيونية رسمية عام 1961.

ومنذ نشأة التلفزيون لم تغب الدراما عن المنافسة، فقد كانت الكويت سباقة في انشاء معاهد للتمثيل ومنها معهد السينما، وظهر نجوم كبار لا يقلون في شهرتهم عن نجوم في دول عربية كثيرة، وفي كل عام تتصدر أسماء مثل حياة الفهد، داوود حسين، عبد الحسين عبد الرضا، عبدالله خريبط، خليل اسماعيل، سعد الفرج، والعشرات من الممثلين.

ولكن صعوبات كبيرة تواجه الدراما الكويتية في ظل بيئة تفتقر لادنى مقومات الاحتراف المهني من بنية تحتية كمدينة انتاج اعلامي وما يتبع ذلك من عناصر مفقودة مثل المختصين في بناء الديكورات ومصممي الازياء والمكياج وبقية الاعمال المساندة من مديري انتاج متخصصين ومصممي جرافيك وموسيقيين بالاضافة الى قلة الممثلين ومحدوديتهم.

وفي السنوات الخمس الاخيرة انتبه صُناع الدراما في الكويت وبدأ المنتجون والفنانون يعون ان المسلسلات الاجتماعية البسيطة والمحبوسة بين جدران المنازل الخليجية بأثاثها المبالغ به وسياراتها الفارهة وغير ذلك من مظاهر الثراء لم تعد تلبي ذائقة الجمهور ولهفته الى دراما مختلفة اذ سقطت الاعمال في فخ النمطية والتكرار والسطحية على مستوى القصص.

وعلى رأس المعضلات التي تقف حجر عثرة امام الدراما الكويتية هو غيابها عن الواقع المعيش وتناولها قضايا اجتماعية بعيدة كل البعد عن التقاليد والاخلاقيات الكويتية المحافظة مثل الانحرافات والانحلال الاسري ما اوجد لدينا في الفترة الاخيرة اعمالا درامية تطعن في الثوابت والاخلاق الكويتية، على الرغم من اننا مجتمع محافظ تسود فيه المحبة والخير.

لذا فان الدولة بأجهزتها عليها أن تتكاتف من أجل دعم الدراما الكويتية حتى تعود الكويت إلى تألقها الفني القديم.

