جهاز المتابعة.. وسلامة الأداء

آراء

لا يخلو العمل «السياسي – الديموقراطي» على مستوى العالم أجمع، مما كفلته الدساتير والصكوك والمواثيق والاتفاقيات الدولية من حق التعبير وإباحة إبداء الرأي، ليصبح ذلك حقاً أصيلاً للأمة في المشاركة بإبداء ما تراه مناسباً للمطالبة بحقوقها.

إلا أن الأمر في الواقع هو سلوك ناتج عن اختيار واحد من مسارين رئيسيين، هما «النقد البناء» وخلافه -الآخر- بما يسمى «فوضى القياس»، وهذا ما نراه اليوم واضحاً من قبل البعض في إطلاق أعيرة النقد العشوائي على الأطراف الأخرى بصورة تخلو من الحصافة السياسية، وتفتقر لأبسط درجات الدراية بمفهوم «القياس الموضوعي»، لاسيما ما شهدته الأيام الماضية من توجيه النقد الى جهاز متابعة الأداء الحكومي، بذريعة عدم تنفيذ الأجهزة الحكومية لبعض الخدمات، الأمر الذي يتضح معه - جلياً - أن ذلك الرأي لم يستند في أصله ومجمله إلى أي من الأسس الموضوعية.

الاختصاصات.. المقيدة والتقديرية

وعلى ضوء ذلك واستناداً إلى ما أورد المشرع من نصوص مواد دستورية - محكمة - لأطر العمل العامة في الدولة، وما جاء منها في الفصل الرابع – السلطة التنفيذية - بالمادتين (123)، (130)، وعلى المرسوم 346 لسنة 2007 وما نص عليه في مواده الخمس بشأن إنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي، وما تضمن من اختصاصات وصلاحيات لأعماله، ومنها ما جاء نصاً في المادة (5) من المرسوم: «يرفع رئيس الجهاز إلى مجلس الوزراء، تقريراً سنوياً عن أعماله وما تكشف له من مخالفات، والإجراءات والاقتراحات المطلوب اتخاذها للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي»، ليأتي ذلك بتفسير موجز لما جاء بنصوص مواد المرسوم، في أن مفهوم «الاختصاص المقيد» هو إطار - للجانب التنفيذي - ومفهوم «الاختصاص التقديري» إطار - للجانب التنسيقي - مع الأجهزة الإدارية ومجلس الوزراء، لنصل في نهاية المطاف الى نتيجة لا تقبل أدنى درجات الشك بأن الجهاز لم يخرج عن اختصاصاته وفق ما نص عليه المرسوم.

المرسوم الصادر في 1988

وفي السياق ذاته وعن مدى أهمية الحرص على عدم تداخل الاختصاصات في الجهاز الإداري للدولة، تجدر الاشارة الى ما جاء في لقاء «المنظمة العربية للتنمية الإدارية» والمنعقد في العاصمة القاهرة الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2007، وما تضمن من دعوة الكويت للدول العربية تحت عنوان «تجربة الكويت في فك التشابك في الاختصاصات بين الجهات الحكومية»، وذلك عبر عرض «الورقة الكويتية» من قبل ممثل دولة الكويت مدير إدارة التنظيم لدى قطاع التطوير الإداري بديوان الخدمة المدنية، وما جاء عن رئيس الديوان في الورقة: «أن دولة الكويت وجهت مزيداً من الاهتمام بعمليات التطوير الإداري، تلبية لتوجيهات سمو أمير البلاد من خلال المرسوم الأميري الصادر في أبريل 1988، حيث أشار الى أن تعاون القيادات العليا في الجهاز الإداري، كان المحرك الأساسي لدفع جهود تطوير العمل في هذا الاتجاه – (كونا) ».، وهذا ما دأب عليه العمل في جهاز متابعة الأداء الحكومي.

البرنامج الحكومي

من باب التأكيد على مدى أهمية الحرص في عدم تداخل الاختصاصات بين أجهزة الدولة ، فقد وجبت الإشارة هنا أيضا الى ما جاء عن وزير المالية في جلسة مجلس الأمة العادية الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022، من برنامج عمل الحكومة (2022-2026) للفصل التشريعي «السابع عشر»، حيث بين الوزير أن البرنامج يعالج تداخل اختصاصات الجهات الحكومية، وعليه يأتي عمل جهاز متابعة الأداء الحكومي في اتساق تمام مع برنامج العمل الحكومي.

الخاتمة..

وترتيباً لما سبق.. وتزامناً مع التوجهات الحكومية الى الأخذ بمضامين الكلمة السامية لسمو ولي العهد، في تطبيق برنامج العمل الحكومي الآنف الذكر، وأخذاً بمفهوم القياس الموضوعي للرأي والحق الأصيل في إبدائه، نجد أن جهاز متابعة الأداء الحكومي ممثلاً بمعالي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح، كان ولايزال يعمل وفق أطر المواد الدستورية والمرسوم القاضي بإنشائه والقوانين المنظمة للاختصاصات والصلاحيات والمهام المناطة بالجهاز، الأمر الذي ينبئ - صراحة - عن مدى حرص قيادة الجهاز على صحة وسلامة أعماله، وعدم التداخل في الاختصاصات مع مختلف الأجهزة الإدارية في الدولة.

