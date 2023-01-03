احتفالات الكويت برأس السنة خجولة

آراء

استقبل العالم العام الجديد بالالعاب النارية التي زينت ابرز معالم مبانيها او بالانشطة الترفيهية مثل العروض الراقصة او الحفلات الغنائية.

فقد تزين برج خليفة في مدينة دبي بالالعاب النارية المبهرة واستقبلت نيوزيلندا العام الجديد بالالعاب النارية كما شهد مسرح محمد عبده بالرياض حفلا غنائيا يجمع فناني العرب على خشبة واحدة ناهيك عن الالعاب النارية في البوليفارد في الرياض.

كما غطت الالعاب النارية مدينة سيدني العاصمة الاسترالية وكذلك ميناء فكتوريا في هونغ كونغ والحفلات الغنائية الممنوعة في الدوحة.

ومن هنا رحت ابحث مسرعا عن اخبار دولتي الكويت في صفحات العالم وفي الصفحات المحلية والعربية وكيف استقبلت العام الجديد وما الذي كتب عنها.

لم اجد سوى اخبار وعلى استحياء ان ابراج الكويت تزينت بالعد التنازلي «فقط» والعاب نارية خجولة في «الونترلاند» ورحت أسأل نفسي بأن المسؤولين امام خيارين... الاول انه اعتراف ضمني من المسؤولين انهم لا يملكون فكرا ترفيهيا والا لما لم يتزين مركز جابر ومركز عبدالله السالم وحديقة الشهيد وبرج التحرير وابراج الكويت وجسر جابر بالألعاب النارية.

اما الثاني تخوفهم من التيار الاسلامي الذي تسيد المشهد وقد لا يروق لهم مظاهر الاحتفال بالالعاب النارية وتقليد الغرب واكتفوا بالعد التنازلي.

بكل الأحوال استقبلت الكويت العام بشكل باهت ومخجل وعلى استحياء وبشكل لا يليق بدولة كانت رائدة بالترفيه والاحتفال والحمد لله ان المواطنين تدبروا انفسهم وزينوا سماء الكويت ومناطقهم وفي سماء البر بالالعاب النارية وباجتهادات شخصية غير آبهين بتقصير المسؤولين.

الخلاصة: لا أظن ان الحاصل هو تقصير من المسؤولين واني لأجزم أنه لتجنب الصداع والصدام مع التيار الاسلامي المتسيد للمشهد.

والسلام ختام..

