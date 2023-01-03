كنت في التحرير «قصة قصيرة»

آراء

انت مجنون فاكر أنك تقدر تغير حاجة لأ كان غيرك أشطر، أنت فاكر أن قعدتنا في البيت لغاية ما تحنطنا قدام التلفزيون دي جت من فراغ، لا ده من بعد ما عرفنا أن سعد زغلول كان معاه حق وفعلا مفيش فائدة..

تعرف إيه أنت عن الدنيا وعن السياسة وعن البلد.. شفت أيه وحش فيها، دخلت مرة قسم الشرطة عشان تخلص ورق لقيت الكل بيصرخ فيك حتى بتاع الشاي ده لأنه بس شغال في القسم يعني بقى سلطة، مشيت مع بنتك في الشارع وشوية عيال مجرمين تحرشوا بيها وبيك وانت مش قادر تجري وتسيبها ولا قادر تتخانق معاهم ولا حتى حد بيحاول يساعدك وما تملكش غير انك تقرأ قرآن وتدعي ربنا يسلم الأمور، شفت امك وهي بتتحشر كل يوم في الاتوبيس وانت عارف أن ممكن يكون فيه كتير بيتحرشوا بيها وعملت نفسك مش ماخد بالك، جربت أن ابنك يكون نفسه في حاجة وأنت مش قادر تجيبها عشان مش عارف ها تجيب أكل بكرة منين وازاي بعد المرتب ما خلص، جربت أنك تدور على حد يسلفك فلوس عشان تعالج بنتك المريضة ومش لاقي وش تقابله بيه ولا كلام تقوله،، شفت إيه عشان تقولي أنزل !!

وأنا اللي كنت بقولك خليك راجل زي ابوك إوعى تخاف دلوقتي بقولك لأ... خليك ماشي جنب الحيط وقولها يا حيطة داريني دلوقتي بقولك خليك برضه طالع زي أبوك أيوة بمشي جنب الحيط وبقولها تداريني، أيوة بخاف عليك وعلى أمك وأخواتك على بكرة بتاعكم يا أخي.. فهمت ليه مش عايزك تنزل فهمت؟

أيوة يا بابا صدقني فهمت كل كلامك وفهمت أني لازم أنزل عشان على الأقل مايجيش اليوم اللي اشوف فيه نفس النظرة اللي في عينك دي، عشان الخوف والقلق والحسرة اللي أنت فيها، عشان قلقان زيك يا بابا.. قلقان على إبني لما يكبر ويقف قدامي ويسألني كنت فين يا بابا لما الناس نزلت؟ أقوله إيه يا بابا؟ اقوله إيه؟

إبتسم الاب إبتسامة خفيفة يعتريها أمل وفرحة كبيرة وقال له إبقى قوله أنك «كنت في التحرير»!

