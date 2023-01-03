أرسنال للابتعاد بالصدارة أمام نيوكاسل

دوليه

يسعى أرسنال مع حلول العام الجديد للابتعاد أكثر بالصدارة عندما يستقبل المتألق نيوكاسل يونايتد الثالث اليوم ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الانكليزي. واستأنف أرسنال، مع عودة عجلة المنافسات للدوران اثر التوقف بسبب مونديال قطر، حملته نحو لقب أول منذ 2004 خلال حقبة المدرب الفرنسي أرسين فينغر، بفوزين توالياً على جاره وست هام 3-1 في اليوم التالي لعيد الميلاد، وثم على برايتون 4-2، مبتعداً في الصدارة بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر حامل اللقب سيتي الذي فرّط بتقدمه أمام إيفرتون ليخرج متعادلاً 1-1. وتنتظر المدفعجية سلسلة من المباريات القوية في الاسابيع المقبلة اذ بعد استضافته نيوكاسل الذي يتأخر عنه بفارق 9 نقاط، سيحل ضيفاً على جاره توتنهام الخامس في 15 يناير، ويستضيف مان يونايتد في 22 منه، ثم يحل ضيفاً على ايفرتون في الرابع من فبراير، قبل أن يلعب مباراتين على أرضه أمام برنتفورد ومانشستر سيتي في 11 و15 منه. وبرغم افتقاد مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا لجهود مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس المصاب، فإن فريقه يمر بفترة رائعة بفضل تألق صانع ألعابه النروجي مارتن أوديغارد الذي سجل أمام برايتون هدفه السابع ومرر كرته الخامسة في 15 مباراة هذا الموسم. وقال أوديغارد في حديثه إلى سكاي سبورتس عن سباق الصراع على اللقب بعد الفوز على برايتون وتعادل سيتي «نحن لا نهتم بالفرق الأخرى. كانت النقاط الثلاث هي كل شيء اليوم وقد فعلناها. ربما نحتاج إلى التحكم في المباراة بشكل أفضل قليلاً، سمحنا لهم بدخول منطقة الجزاء الخاصة بنا، لكنهم فريق جيد في التعامل مع الكرة». ويلعب اليوم مان يونايتد مع بورنموث، وليستر سيتي مع فولهام، وإيفرتون مع برايتون.

