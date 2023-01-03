كونتي ينسف تطلعات جماهير توتنهام

دوليه

بعد خسارة مخيبة للآمال أمام أستون فيلا بالدوري الإنكليزي، نسف مدرب توتنهام أنطونيو كونتي تطلعات جماهير الفريق اللندني. ويرى كونتي أن إنهاء الموسم الماضي من الدوري الإنكليزي الممتاز في المربع الذهبي كان «معجزة»، وأن تطلعات التنافس على اللقب قبل هذا الموسم كانت سخيفة.

وعقب خسارة توتنهام 0-2 من أستون فيلا أول من امس، التي جعلته في المركز الخامس بفارق 13 نقطة عن المتصدر آرسنال، أشار المدرب الإيطالي إلى لمحات من الواقع المرير. وقال كونتي الذي تولى المهمة في نوفمبر 2021 وجدد دماء الفريق «في الموسم الماضي صنعنا معجزة».

وأوضح للصحافيين: «لأننا لعبنا في مسابقة واحدة، واعتمدنا على 12 أو 13 لاعباً، ولم يتعرضوا لإصابات خلال 15 مباراة، لعبنا بأفضل عناصرنا كل مباراة لأننا، أكرر، شاركنا في الدوري فقط». وأضاف «لا تنسوا، قبل ثلاث مباريات من النهاية تقدم آرسنال علينا بفارق أربع نقاط وأنهينا الموسم بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي، وحققنا معجزة، لكنني كنت أدرك الموقف».

وتابع: «أتذكر جيداً في الصيف تحدث الناس في البداية عن ترشيح توتنهام لنيل اللقب، لكن بخبرتي كان من الجنون قراءة ذلك. وأضاف: «لتكون من المرشحين يجب أن تستعد للقتال على الفوز وأن تستند على قاعدة قوية، هذا يعني وجود 14 أو 15 لاعباً قوياً مع توفر الكفاءة بجانب شبان يمكنهم التطور». وواصل: «في بداية الموسم كنت واضحاً جداً مع النادي، قلت حسناً يمكننا المنافسة للفوز لكن حاولوا الاستمرار في التحسن بالطريقة التي يمكننا تطبيقها، لأنه توجد أندية أخرى يمكنها استثمار 200 أو 300 مليون ويمكن لآخرين اتباع سياسات أخرى.

