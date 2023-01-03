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دوليه

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سانتوس في شباك تشلسي


أكدت صحيفة آس الإسبانية أن تشلسي حسم صفقة التعاقد مع جوهرة فاسكو دي غاما البرازيلي اللاعب أندري سانتوس. وذكرت الصحيفة أن «البلوز» سيدفع 12.5 مليون يورو إلى جانب حوافز ومكافآت للنادي البرازيلي نظير التعاقد مع سانتوس. وأضافت: «عقب تعاقد تشلسي مع ديفيد فوفانا أغلق النادي الإنكليزي صفقة جديدة قوية بتعاقده مع سانتوس». وأشارت إلى أن المبلغ في المستقبل قد يصل إلى 20 مليون يورو وفقاً لمردود اللاعبين، مبينة أن المقابل المادي يعد ضئيلاً
نظراً لما ينتظر سانتوس من مستقبل واعد، مؤكدة أن أندية مانشستر سيتي وبرشلونة وباريس سان جرمان أبدت اهتمامها باللاعب الموهوب.


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