كلوب يريد أمرابط

دوليه

يضغط الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول من أجل التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ووفقا لشبكة «ليفربول إيكو» البريطانية، فإن كلوب يضغط على إدارة ليفربول لحسم التعاقد مع أمرابط، نجم وسط فيورنتينا. وارتبط أمرابط بالانتقال إلى الريدز منذ تألقه مع أسود الأطلس في كأس العالم 2022. وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن كلوب من أكبر المعجبين بأمرابط، ويعرف أن إدارة النادي ستوفر له الموارد المالية لحسم الصفقة. وأوضحت أن فيورنتينا يظل عنيدا في موقفه بشأن رحيل النجم المغربي، ويخطط لتقديم عقد جديد لأمرابط. ويتمسك الفيولا بالحصول على 50 مليون يورو، للسماح برحيل أمرابط في شهر يناير الجاري. وساهم أمرابط في الإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب في مونديال قطر، بالتأهل إلى المربع الذهبي كأول منتخب عربي وأفريقي يصل لتلك المرحلة.