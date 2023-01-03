غوارديولا يثير قلق سيتي

دوليه

أثار الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قلق إدارة النادي، بعد تصريحاته بشأن عقده مع «السيتيزنس». وسبق أن جدد غوارديولا عقده في ملعب الاتحاد، حتى صيف 2025. وقال غوارديولا، في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «في اللحظة التي أشعر فيها أن هناك خطأ ما، سأستقيل أو لن أجدد عقدي». وأضاف: «لن أبق مثل فيرغسون أو فينغر، العقد مجرد قطعة من الورق، لقد مددت التزامي مع النادي، لأنني أشعر أن الفريق لا يزال قادرا على فعل شيء تحت قيادتي». وختم: «في النهاية، كل شيء يتعلق بالنتيجة، إذا سئم بعض من البعض، فلن أبقى حتى النهاية بسبب العقد». ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 36 نقطة من 16 مباراة.

