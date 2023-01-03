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دوليه

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لوفرين يعود إلى ليون


ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن لاعب منتخب كرواتيا وليفربول السابق ديان لوفرين سيعود إلى ناديه السابق ليون الفرنسي. وأوضحت الصحيفة أن النجم الكرواتي سينضم مجدداً إلى ليون بعد 10 سنوات، إذ لعب في صفوف الفريق الفرنسي في الفترة من 2010 إلى 2013. وأضافت: «لوفرين لعب 72 مباراة مع ليون، إذ إنه رغم ارتباطه بعقد مع زينيت الروسي حتى نهاية الموسم، ولكنه تم الاتفاق على رحيله إلى الدوري الفرنسي». وختمت بأن اللاعب الذي أسهم في حصول كرواتيا على برونزية كأس العالم 2022 وفضية مونديال 2018 خضع للفحص الطبي وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.


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