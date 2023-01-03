غالتييه: لنس استحق الفوز

دوليه

أبدى مدرب باريس سان جرمان، كريستوف غالتييه، حزنه عقب الهزيمة الأولى للفريق تحت قيادته، في الدوري الفرنسي أول من امس على يد لنس 1-3. وصرح غالتييه عقب اللقاء: «لنس استحق الفوز.. لكن ليست الهزيمة هي التي تحبطني أو تضايقني حقا، بل الطريقة التي استقبلنا بها الأهداف.. لم يحترم اللاعبون مواقعهم.. من المهم دائما أن تبدأ الشوط الثاني بشكل جيد، لقد أهديناهم هدفين».

وأقر المدرب: «هذه المرة الأولى التي أرى فيها الفريق يلعب بشكل غير منظم.. وعندما يكون هناك حالة من عدم التنظيم الخططي، يكون هناك كرات مهدرة كثيرة تمنح المنافس أفضلية للعب على المرتدات». وعن مدى تأثير الهزيمة الأولى على سان جرمان، قال: «لم يكن هناك ضغوط للحفاظ على سجلنا خاليا من الهزائم، هذا ليس هدف أي شخص هنا، لا الإدارة الفنية ولا اللاعبين». وحول الدور الذي قام به كيليان مبابي في المباراة، في غياب نيمار للإيقاف وليونيل ميسي الذي سيعود من عطلته اليوم، أجاب: «لقد اجتهد (مبابي) كثيرا.. كان بحالة بدنية جيدة، حتى بعد تسجيلهم للهدف الثالث». واستدرك: «لكن للأسف، لم تكن هناك مساحات له مع مرور الوقت.. نيمار وميسي لم يحضرا، لكن هذا ليس عذرا للخسارة.. ستكون هناك المزيد من المباريات، وسيكون هناك لاعبون غائبون.. ينبغي أن ندرك كيف نكون أفضل، حتى في غياب اللاعبين».

