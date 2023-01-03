البرازيليون يودعون «الملك»

دوليه

أقيمت مراسم جنازة مفتوحة للجمهور أمس لتوديع «الأسطورة» بيليه الذي توفي الخميس عن عمر ناهز 82 عاما، وتستمر 24 ساعة في ملعب سانتوس «أوربانو كالديرا» الذي حمل ألوانه «جوهرة الساحرة المستديرة» طوال مسيرته تقريبا من 1956 إلى 1974 وسجل له ما يزيد على ألف هدف.

وقالت تقارير صحفية برازيلية إن التابوت الذي حمل جثمان بيليه تواجد في منتصف ملعب مدينة سانتوس الواقعة في ولاية ساو باولو البرازيلية، حيث تم نقله في ساعة مبكرة من صباح أمس ليتسنى للجماهير إلقاء النظرة الأخيرة على أسطورة كرة القدم. وأعلن نادي سانتوس البرازيلي أن مراسم جنازة بيليه ستقام في ملعب المدينة، وهو النادي الذي قضى فيه «الملك» معظم مسيرته الكروية، قبل أن يوارى الثرى اليوم، وستقتصرجنازته على حضور أسرته فقط. وكان قد رفع المشجعون أمام مستشفى ساو باولو حيث توفي «الملك»، لافتة كتب عليها: «الملك الأبدي بيليه». وفي ريو دي جانيرو، أُضيء تمثال المسيح الفادي لكوركوفادو تكريما لبيليه، إلى جانب ملعب ماراكانا الأسطوري. وكان قد اختير بيليه، اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) كأفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية العام 1999، وبعدها بعام كلاعب القرن من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). هذا، وسيبقى إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه، أسطورة حقيقية في عالم الساحرة المستديرة، واسمه منحوت في الذاكرة الجماعية. فقد ضاعف بيليه في الفترة ما بين عامي 1956 و1977، إنجازاته ورفع سجل إحصاءاته الرسمي من حيث عدد الأهداف إلى 1281 خلال 1362 مباراة، منها أكثر من 1000هدف بقميص نادي سانتوس الأسطوري.

