نكونكو يغيب عن معسكر لايبزيغ

دوليه

غادر فريق لايبزغ الألماني أمس، إلى معسكره التدريبي في عطلة الشتاء بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، دون نجمه الفرنسي المصاب كريستوفر نكونكو. من المقرر أن يواصل نكونكو العلاج من إصابته في الركبة بالعاصمة الفرنسية باريس. وكان نكونكو أصيب بتمزق في أربطة الركبة خلال الاستعدادات النهائية للمنتخب الفرنسي لكأس العالم، وغاب عن البطولة التي أقيمت في قطر. ويلتحق اللاعبان الألمانيان الدوليان ديفيد راوم وتيمو فيرنر برحلة لايبزغ إلى أبوظبي، لكنهما سيجريان على الأقل تدريبات فردية، حيث يعاني كلاهما من إصابة في كاحل القدم، حيث غاب فيرنر أيضاً عن المونديال بسبب معاناته من تلك الإصابة. وينضم المدافع الكرواتي يوسكو غفارديول إلى الفريق الأحد المقبل، بعد حصوله على إجازة طويلة عقب فوزه بالمركز الثالث مع منتخب بلاده في قطر. ويستمر المعسكر حتى 11 من الشهر الجاري، حيث يفتتح لايبزغ النصف الثاني من موسم الدوري الألماني، بعد 9 أيام ضد بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة.

