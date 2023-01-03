loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

دي يونغ يغضب برشلونة


أثار لاعب برشلونة فرينكي دي يونغ مشاعر متناقضة بين عشاق «البلوغرانا» ومان يونايتد. وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أن النجم الهولندي فرينكي دي يونغ أخبر مدرب مان يونايتد إريك تن هاغ أنه يريد الانضمام إلى «يونايتد» بعد أن قلب الشياطين الحمر موسمهم في منعطف مفاجئ، لكن برشلونة غاضب بعد أن رفض الرحيل الصيف الماضي خلال أزمة النادي المالية. وقالت: «أجرى دي يونغ محادثات عبر الهاتف مع مدرب يونايتد، حيث أعلن عن رغبته في الانتقال إلى الشياطين الحمر». وارتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً ارتباطاً وثيقاً بالانتقال إلى مان يونايتد في الصيف لكنه اختار البقاء في برشلونة. وفي حديثه في مؤتمر صحافي في الصيف، قال دي يونغ: «تشلسي ومان يونايتد مهتمان؟ لقد قررت بالفعل في مايو أنني أرغب في البقاء في برشلونة، لن أغير هذا القرار أبداً خلال الصيف». ومع ذلك، تراجع النجم الهولندي عن قراره وقرر اللعب بقميص مان يونايتد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة