دي يونغ يغضب برشلونة

دوليه

أثار لاعب برشلونة فرينكي دي يونغ مشاعر متناقضة بين عشاق «البلوغرانا» ومان يونايتد. وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أن النجم الهولندي فرينكي دي يونغ أخبر مدرب مان يونايتد إريك تن هاغ أنه يريد الانضمام إلى «يونايتد» بعد أن قلب الشياطين الحمر موسمهم في منعطف مفاجئ، لكن برشلونة غاضب بعد أن رفض الرحيل الصيف الماضي خلال أزمة النادي المالية. وقالت: «أجرى دي يونغ محادثات عبر الهاتف مع مدرب يونايتد، حيث أعلن عن رغبته في الانتقال إلى الشياطين الحمر». وارتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً ارتباطاً وثيقاً بالانتقال إلى مان يونايتد في الصيف لكنه اختار البقاء في برشلونة. وفي حديثه في مؤتمر صحافي في الصيف، قال دي يونغ: «تشلسي ومان يونايتد مهتمان؟ لقد قررت بالفعل في مايو أنني أرغب في البقاء في برشلونة، لن أغير هذا القرار أبداً خلال الصيف». ومع ذلك، تراجع النجم الهولندي عن قراره وقرر اللعب بقميص مان يونايتد.

